'HERE WE GO' 확인! 리버풀 새 사령탑, 드디어 계약 체결→곧 '오피셜' 공식 발표 나온다…"사단 전원 합류 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 안도니 이라올라(43) 본머스 감독이 리버풀 사령탑에 앉는다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 4일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이라올라가 오늘(4일) 리버풀과 계약을 체결할 예정이다. 모든 절차가 완료됐고, 곧 발표가 이뤄질 전망"이라고 전했다.

복수의 현지 매체에 따르면 이미 이라올라는 리버풀의 올여름 이적시장 계획에 관여하고 있다. 리처드 휴즈 리버풀 스포팅 디렉터와 긴밀히 소통하며 전 포지션에 걸친 전력 보강을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 또한 리버풀은 본머스에서 이라올라 사단으로 활동한 타미 엘픽, 숀 쿠퍼 수석코치, 파블로 데 라 토레 피트니스 코치, 톰 웨버 분석가 등을 선임하고자 협상을 진행하고 있다.

이라올라는 2018년 여름 AEK 라르나카 지휘봉을 잡으며 지도자 생활을 시작했다. 이후 CD 미란데스와 라요 바예카노에서 인상적인 지도력을 보였고, 2023년 여름 본머스에 부임하며 본격적으로 두각을 나타냈다.

본머스는 이라올라가 부임한 뒤 프리미어리그(PL)와 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십을 오가던 하위권 팀에서 누구도 무시할 수 없는 도깨비 팀으로 변모했다. 특히 지난 시즌 PL을 6위로 마치며 본머스 역사상 첫 유럽 대항전 진출을 이끌었다.

올여름 계약이 만료되면서 크리스털 팰리스, 바이어 04 레버쿠젠 등 수많은 구단의 관심을 받은 가운데 리버풀 부임이 유력하게 여겨지고 있다. 최근 성적 부진을 이유로 아르네 슬롯 전 감독을 경질한 리버풀은 이라올라·제바스티안 회네스 VfB 슈투트가르트 감독·피에르 사즈 RC 랑스 감독 등을 차기 사령탑 물망에 올려놓고 검토해 왔고, 최종적으로 이라올라의 선임을 결정했다.