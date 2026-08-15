‘HERE WE GO’ 이어 감독 ‘오피셜’ 공식입장도 나왔다, 韓 찾았던 MF 1년 만에 맨체스터 시티 떠나 알 카디시아행

최근 한국을 찾았던 티자니 레인더르스(28·네덜란드)가 1년 만에 맨체스터 시티(잉글랜드)를 떠난다. 차기 행선지는 알 카디시아(사우디)다.

15일(한국시간) 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자가 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 전한 바에 따르면 엔조 마레스카 감독은 오는 16일 웸블리 스타디움에서 열리는 아스널과 2026~2026시즌 잉글랜드축구협회(FA) 커뮤니티 실드 결승전을 앞두고 공식 기자회견에서 레인더르스의 알 카디시아행을 사실상 인정했다.

마레스카 감독은 “선수들은 모두 매일 훈련하고 노력하고 경기에 뛰고 싶어 한다. 경기에 뛰지 못하면 선수들은 그 이유를 이해하기 어려워한다”며 “한 시즌이 지난 후에 몇몇 선수들이 경기를 뛰고 싶어 떠나는 건 어쩔 수 없고, 저는 그런 상황을 충분히 이해할 수 있다. 지극히 정상적인 상황”이라고 말했다.

그러면서 “이미 (떠나기로) 마음을 굳힌 선수들을 설득하는 건 어려운 일이다. 그들의 생각을 바꿔야 하는데, 그게 항상 쉬운 일은 아니”라며 “레인더르스의 상황은 (최근 떠난) 제임스 트래포드의 상황과 비슷하다”고 설명했다. 이어 “구단, 선수, 감독 모두에게 최선의 선택이 떠나는 것이라고 생각한다면 떠나야 한다”고 덧붙였다.

앞서 로마노 기자는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 “레인더르스가 알 카디시아행에 동의하면서 모든 당사자 간에 구두 합의가 이뤄졌다”며 “맨체스터 시티는 알 카디시아가 제시한 이적료 6100만 유로(약 1000억 원)를 수락했다. 계약서 서명에 앞서 서류를 교환 중이며, 레인더르스는 사우디로 출국하기 위해 훈련에 참여하지 않았다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

레인더르스는 지난해 여름 맨체스터 시티 유니폼을 입은 미드필더로, AC밀란에서 주축으로 활약하며 실력을 검증하며 많은 기대를 받았다. 그러나 지난 시즌 펩 과르디올라 전 감독 체제에서 생각보다 기회를 받지 못했다. 과르디올라 감독의 전술에 잘 녹아들지 못한 게 이유였다. 실제 맨체스터 시티가 모든 대회 통틀어 60경기를 치르는 동안 레인더르스는 47경기(7골·8도움)를 뛰었는데 선발로 뛴 건 31경기였다. 평균 출전시간은 59.8분이었다.

맨체스터 시티는 올여름 마레스카 감독이 새롭게 부임하면서 주전 경쟁이 원점으로 돌아갔으나 이미 떠나기로 결단을 내린 데다, 같은 포지션 경쟁자로 엘리엇 앤더슨까지 합류하자 레인더르스는 적극적으로 이적을 추진했고 결국 알 카디시아행을 택하면서 1년 만에 맨체스터 시티와 동행을 마치게 됐다. 이로써 레인더르스는 지난 9일 서울월드컵경기장에서 끝난 아틀레티코(AT) 마드리드와 친선경기가 맨체스터 시티 유니폼을 입고 뛴 마지막 경기가 됐다.

한편, 맨체스터 시티는 로드리가 떠나는 게 유력한 가운데 레인더르스까지 이탈하면서 중원 보강을 추진하고 있다. 마레스카 감독은 첼시 사령탑 재임 시절 함께 했던 엔조 페르난데스 영입을 강력하게 원했으나 물 건너간 분위기다. 첼시가 1억 2000만 파운드(약 2300억 원)의 이적료를 제시하면 협상에 응하겠다고 마감 시한을 정해놨는데 맨체스터 시티가 끝내 마감 시한 안에 이적 제안을 보내지 않은 탓이다.