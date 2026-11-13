‘HERE WE GO 떴다’ EPL 최다우승 명문 구단행…손흥민 은사, 맨체스터 유나이티드 새 사령탑 부임 확정적

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손흥민(34·LAFC)의 은사로 잘 알려진 마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 감독이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아온다. 마이클 캐릭(45·잉글랜드) 감독을 경질한 맨체스터 유나이티드가 새 사령탑으로 포체티노 감독을 낙점했다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 13일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “맨체스터 유나이티드가 포체티노 감독을 새 사령탑으로 선임한다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 이미 포체티노 감독과 합의를 맺은 맨체스터 유나이티드는 미국축구연맹과도 합의를 맺었다. 포체티노 감독은 지난 8월 미국축구연맹과 재계약을 체결할 당시 계약서에 1000만 달러(약 132억 원)의 바이아웃(최소 이적허용 금액) 조항을 삽입했는데, 맨체스터 유나이티드는 이 바이아웃 조항을 발동했다.

포체티노 감독은 오는 15일 아이티와 2026~2027시즌 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1차전을 치러야 하는 터라 다음 주 중으로 영국으로 건너가 계약서에 서명할 예정이다. 계약기간은 2029년 6월까지다.

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앞서 맨체스터 유나이티드는 지난 12일 공식 홈페이지를 통해 캐릭 감독을 경질했다. 성적 부진이 이유였다. 맨체스터 유나이티드는 2026~2027시즌 EPL 개막 이래 20개 구단 가운데서 유일하게 1승(5무4패)에 그치고 있다. 순위는 18위(승점 7)에 머물며 강등권에 놓여 있다.

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물론 잔류 마지노선인 17위 코벤트리 시티(승점 9)와 격차가 승점 2로 크진 않다. 그러나 이사회 회의에서 분위기 반전을 위해 사령탑 교체가 필요하다고 결론을 내렸고, 이달 A매치 휴식기가 사령탑을 교체할 가장 이상적인 시기라고 판단해 캐릭 감독을 경질했다.

맨체스터 유나이티드는 “실망스러운 초반 성적 이후, 구단은 목표 달성을 위해 변화가 필요하다는 매우 어려운 결론에 도달했다”며 “가능한 한 빨리 정식 후임자를 임명할 계획”이라고 밝혔다. 이후 포체티노 감독, 안토니오 콘테 감독, 에디 하우 감독, 율리안 나겔스만 감독 등 여러 사령탑을 검토한 끝에 최종적으로 포체티노 감독을 낙점했다.

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포체티노 감독은 지난 2006년 7월 현역 은퇴 후 지도자로 새 출발에 나섰다. 2009년 1월 에스파뇰 사령탑으로 부임해 지도자로서 가능성을 보이더니 이후 사우샘프턴, 토트넘, 파리 생제르맹(PSG), 첼시 등을 거쳐 2024년 9월부터 미국 사령탑으로 부임했다.

지도자 커리어 통틀어 가장 오래 이끈 구단은 토트넘이다. 2014년 7월 토트넘 지휘봉을 잡아 2019년 11월 경질되기 전까지 이끌었다. 당시 손흥민과 해리 케인, 크리스티안 에릭센, 델리 알리로 이어지는 이른바 ‘DESK’ 라인을 탄생시켰고, EPL과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 준우승을 달성했다.