HERE WE GO 떴다, “올여름 떠날 가능성 매우 커”…손흥민 뒤이어 주장 완장 건네받고 재계약까지 체결했으나 이별 유력

[골닷컴] 강동훈 기자 = 크리스티안 로메로(27·토트넘)가 결국 이번 시즌을 끝으로 떠나는 분위기다. 현지에선 올 시즌 내내 구단 운영을 간접적으로 비판해 온 로메로가 강등 위기에 내몰린 토트넘에서의 생활에 만족하지 못하는 가운데, 복수 구단의 관심 속 올여름 동행을 마칠 거로 일제히 관측하고 있다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 11일(한국시간) 자신의 유튜브 채널을 통해 “올여름 로메로를 눈여겨볼 필요가 있다”며 “로메로는 지난여름 새로운 계약을 체결했지만 몇몇 구단들이 토트넘의 상황을 지켜보면서 로메로에게 이적을 문의하고 있다”고 말했다.

그러면서 “로메로를 둘러싼 움직임은 사실 당연한 일이다. 토트넘은 현재 강등 위기에 내몰리면서 주축 선수들이 떠날 위기에 있다. 그런 와중에 세계 최고의 센터백 중 한 명이자 ‘월드컵 위너’이고, 또 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UCL) 우승에 핵심적인 역할을 했던 로메로가 시장에 나온다면 관심이 집중될 수밖에 없다”고 덧붙였다.

사실 로메로는 토트넘의 강등 여부와 관계 없이 이미 떠나길 원한다는 뜻을 간접적으로 드러내 왔다. 실제 그는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 수뇌부를 간접적으로 비판하는 게시글을 두 차례나 올리면서 불만을 표출했는데, 이를 두고 다수의 전문가는 로메로가 토트넘에서의 생활에 지쳐 떠나길 원한다는 것으로 해석하고 있다.

로메로는 본머스와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 21라운드 원정경기에서 2대 3으로 패배한 직후 “팬 여러분께 사과드린다. 이 상황에 대한 책임은 분명 우리에게 있으며 그중에서도 내가 가장 먼저 책임을 진다”며 “이런 순간엔 다른 사람들이 나와서 이야기해야 하지만 그들은 그렇지 않다. 이미 몇 년째 그래 왔다”고 의미심장한 발언을 남겼다.

맨체스터 시티와의 EPL 22라운드 홈경기에서 2대 2 무승부를 거둔 직후엔 “몸 상태가 좋지 않았지만 팀을 돕기 위해 출전하고 싶었다”며 “출전 가능한 선수가 11명밖에 없었다. 믿기 어려운 일이지만 사실이며 수치스러운 상황”이라고 실망스러운 감정을 표출했다.

이런 가운데 레알 마드리드와 바르셀로나, 아틀레티코(AT) 마드리드 등 복수 구단이 토트넘에서의 생활에 만족하지 못하고 있는 로메로에게 관심을 보이면서 최근 몇 달 동안 이적설이 불거지기 시작했다. 로메로는 아직 구체적으로 이적을 추진하려는 움직임은 포착되진 않았지만 다수의 전문가는 로메로가 떠나는 쪽으로 마음을 굳혔다고 보고 있다.

토트넘도 로메로가 떠난다면 붙잡지 않을 거로 전망되고 있다. 로메로만한 실력 있는 센터백을 잃는 건 전력 손실이 크지만 로메로가 거듭 자신의 SNS를 통해 수뇌부를 간접적으로 비판하는 걸 가만히 보고 있을 순 없기 때문이다. 토트넘은 로메로와 결별하는 게 모두에게 최선의 선택이 될 수 있다고 판단하고 있다.

한편, 로메로는 2021년 토트넘 유니폼을 입고 통산 153경기에 출전해 13골·7도움을 기록했다. 이 기간 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승을 차지했다. 올 시즌부터는 손흥민의 뒤를 이어 주장으로 선임돼 선수단을 이끌고 있다. 다만 리더십 자질 논란에 휩싸였다.