'HERE WE GO' 떴다! '바르사 레전드' 사비, 한국 새 사령탑 후보 오르나…"감독으로 아시안컵 참가하고 파"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 사비 에르난데스(46) 전 바르셀로나 감독이 국가대표팀 사령탑을 향한 욕심을 숨기지 않았다.

18일(한국시간) 유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자에 따르면 사비는 최근 한 인터뷰에서 "내 다음 단계는 대표팀 사령탑이 될 수도 있다. 대표팀이 내게 잘 어울릴 것 같다"고 말했다.

이어 "나는 가족이 있다. 구단은 내가 가족과 함께할 시간을 많이 허락하지 않을 것"이라며 "감독으로서 국제축구연맹(FIFA) 월드컵, 유럽축구연맹(UEFA) 유로, 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 등 국제 대회에 참가하고 싶다"고 전했다.

대한민국 사령탑이 공석인 가운데 나온 사비의 '폭탄 발언'이다. 한국은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 3경기 1승 2패(승점 3)에 그치며 탈락했고, 이후 홍명보 감독이 책임을 통감하고 스스로 지휘봉을 내려놓았다.

무엇보다 사비는 지난 2024년 위르겐 클린스만 감독의 후임으로 한국과 연결된 바 있다. 당시 스페인 매체 '디아리 아라'는 "맨체스터 유나이티드, 첼시, AC 밀란 등이 사비에게 접근했다"며 "유럽뿐 아니라 한국 대표팀에서도 관심을 표했다"고 보도했다.

사비는 현역 시절 바르셀로나에서 세계 최고의 미드필더 중 한 명으로 군림했다. 2019년 현역 은퇴 후 알 사드 SC 사령탑으로 감독 경력을 시작했고, 2021년 10월 바르셀로나에 부임해 3년간 팀을 이끌며 지도력을 인정받았다.

대표팀 사령탑으로 첫발을 내딛기에 한국은 이상적인 행선지가 될 수 있다. 한국은 홍명보 감독이 사임한 뒤 하비에르 아기레 전 멕시코 감독, 거스 포옛 전 전북현대 감독, 파울루 벤투 전 아랍에미리트(UAE) 감독 등과 연결되고 있다. 대한축구협회(KFA)는 대표팀의 2027 AFC 사우디아라비아 아시안컵 준비에 차질이 없도록 차기 사령탑 인선을 진행할 방침이다.