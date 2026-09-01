‘HERE WE GO 떴다’ 토트넘서 데 제르비 감독과 4년 만에 재회…20개월 만에 축구계로 다시 돌아온 무드리크 임대 이적 확정

측면 공격수 미하일로 무드리크(25·첼시)가 토트넘으로 임대 이적한다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 1일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “무드리크가 토트넘으로 임대 이적한다. 모든 합의가 완료됐다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 임대 기간은 1년이고, 임대료도 발생한다. 구체적인 임대료는 밝혀지지 않았다. 토트넘은 아울러 선택적 완전 영입 조항도 계약에 포함했다. 완전 영입시 발생하는 이적료는 이적료 7500만 파운드(약 1390억 원)로 알려졌다.

무드리크는 곧바로 메디컬 테스트를 받을 예정이다. 메디컬 테스트에서 별다른 문제가 없다면 계약서 서명을 거쳐 임대 이적을 마무리하게 된다. 그가 토트넘 유니폼을 입으면, 과거 샤흐타르 도네츠크에서 사제의 연을 맺은 로베르토 데 제르비 감독과 4년 만에 재회하게 된다.

2년 전 도핑 검사에서 멜도니움(혈류량을 증가시켜 운동 능력을 끌어올리는 약물)에 양성 반응을 보이면서 잉글랜드축구협회(FA)로부터 4년 자격정지 중징계를 받았던 무드리크는 최근 세계반도핑기구(WADA)의 멜도니움 관련 기술 문서 규정이 바뀌면서 FA로부터 받은 4년 자격정지 중징계가 철회돼 지난달 마침내 축구계로 다시 복귀했다.

무려 20개월 만에 돌아온 무드리크는 곧바로 프리시즌 투어에 합류해 친선경기를 치르면서 컨디션을 끌어올렸다. 다만 첼시는 20개월 동안 축구계를 떠나 있었던 그의 실전 감각 등을 우려했고, 결국 논의 끝에 꾸준히 뛸 수 있는 곳으로 임대 이적을 추진했다.

생각보다 복수 구단의 관심을 받은 가운데 무드리크에게 가장 적극적으로 구애를 보낸 건 리즈 유나이티드였다. 다만 첼시와 협상 과정에서 세부 사항 조율이 원만하게 이뤄지지 않아 결렬됐다. 이후 이적시장 마감이 코앞으로 다가온 상황에서 토트넘이 제안을 건넸고, 무드리크가 토트넘행을 희망하면서 임대 이적이 성사됐다.

무드리크가 토트넘행을 원했던 건, 같은 런던 연고인 것은 차치하고 과거 샤흐타르 도네츠크에서 함께 했던 데 제르비 감독과 재회를 바랐기 때문이다. 무드리크는 데 제르비 감독 밑에서 잠재력을 만개하면서 뛰어난 퍼포먼스를 펼치며 이름을 알리기 시작했고, 그때의 좋은 기억을 떠올려 부활을 꿈꾸고 있는 것으로 알려졌다.

한편, 토트넘은 첼시로부터 중앙 수비수 토신 아다라비오요도 영입하기로 했다. 이적료는 700만 파운드(약 130억 원)다. 이로써 과거 악연으로 인해 직접적인 선수 이적 협상을 하지 않았던 첼시와 토트넘은 무려 23년 만에 금전이 오가는 거래를 하게 됐다.