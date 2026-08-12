‘HERE WE GO 떴다’ 이강인 이적에 부러워하던 日 축구 마침내 바람 이뤘다! 수문장 스즈키 이적료 총액 652억에 PSG행 ‘확정적’

스즈키 자이온(23·일본)이 파르마(이탈리아)를 떠나 파리 생제르맹(PSG·프랑스)으로 이적한다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 11일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “PSG가 스즈키를 영입한다. 파르마와 원칙적인 합의에 도달했다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 PSG는 스즈키를 영입하기 위해 이적료 총액 3500만 유로(약 571억 원)를 지불한다. 당초 스즈키의 바이아웃(최소 이적 허용금액) 금액이 4000만 유로(약 652억 원)였지만, PSG는 파르마와 협상을 통해 바이아웃 금액보단 500만 유로(약 81억 원) 저렴하게 영입하기로 합의점을 찾았다.

다만 스즈키는 PSG로 이적하더라도 당장 새 시즌 PSG에서는 뛰지 않을 전망이다. PSG에는 현재 뤼카 슈발리에와 마트베이 사포노프 두 명의 골키퍼가 이미 있는 터라 이들이 떠나지 않는 이상 스즈키가 뛸 자리가 없기 때문이다.

PSG의 계획은 스즈키를 영입한 후 곧바로 임대를 보내는 것으로, 현재 유벤투스(이탈리아)가 유력한 행선지로 거론되고 있다. 유벤투스 역시도 올여름 스즈키에게 적극적으로 관심을 보였던 구단이었다. 다만 PSG와 영입 경쟁에서 밀리면서 스즈키 영입에 실패했다.

스즈키가 PSG 유니폼을 입게 된다면, 그는 일본 축구 역사상 최초로 PSG에 입단하는 선수가 된다. 아울러 나카지마 쇼야와 함께 일본 축구 역사상 최고 이적료 공동 1위에 오르게 된다. 그야말로 일본 축구 역사를 잇달아 갈아치우는 셈이다.

가나계 미국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 일본 출생 혼혈 스즈키는 지난 2021년 우라와 레드 다이아몬즈(일본)에서 프로에 입성했다. 이후 2023년 신트트라위던(벨기에)로 이적하면서 유럽에 진출했고 2024년부터 파르마에서 커리어를 이어가고 있다.

스즈키는 가나계 미국인 아버지의 피를 물려받은 만큼 우월한 신체조건과 뛰어난 운동 능력을 자랑한다. 실제 키카 1m90cm에 달하고 팔다리가 상당히 길다. 또 실제 반사신경이 타고난 데다, 위치 선정이나 판단력도 준수해 기본적인 선방 능력 자체가 빼어나다. 발밑 기술과 패싱력이 좋아 후방 빌드업 능력까지 갖췄다.

한편, PSG는 올여름 마그네스 아클리오체와 뤼카 디뉴, 알레산드로 롱고니 세 명의 선수를 영입하면서 전력을 보강했다. 스즈키가 PSG에 합류하면, 그는 올여름 PSG의 네 번째 영입이 된다. PSG는 현재 브래들리 바르콜라와 이브라힘 음바예 등이 떠날 가능성이 있어 이들을 대체할 자원도 찾고 있는 것으로 알려졌다.