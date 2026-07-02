‘HERE WE GO 단독’ 이적료 최소 1756억에 합의한 토트넘, 검증된 미드필더 토날리 영입 ‘확정적’

올여름 막대한 자금을 투자해 스쿼드를 보강하고 있는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘이 미드필더 산드로 토날리(26·뉴캐슬 유나이티드) 영입을 앞두고 있다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 2일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “토트넘이 토날리 영입을 위해 모든 합의를 맺었다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 토트넘은 이미 일찌감치 새로운 도전을 위해 이적을 모색한 토날리와 개인 합의를 체결했고, 최근 뉴캐슬 유나이티드와도 구단 합의에 도달했다. 이적료는 8천500만 파운드(약 1천756억 원) 이상이 될 거로 보고 있다. 토날리는 이제 메디컬 테스트를 통과한 후 계약서 서명 작업을 마치면 공식적으로 토트넘 선수가 된다.

토날리는 로베르토 데 제르비 감독의 요청에 의한 영입이다. 데 제르비 감독은 중원을 강화하길 바랐고, 특히 스쿼드의 퀄리티를 끌어올리기 위해 수준 높은 미드필더를 원했다. 이후 여러 미드필더를 검토한 끝에 토날리를 낙점했다. 맨체스터 시티와 아스널(이상 잉글랜드) 등도 토날리를 노렸지만, 토트넘은 빠르게 움직이고 막대한 자금을 투자해 영입 경쟁에서 웃었다.

토날리는 런던에서의 생활에 큰 매력을 느낀 데다, 데 제르비 감독이 직접 본인을 원한 가운데, 같은 이탈리아 출신인 그의 밑에서 배우길 희망하면서 토트넘행을 결정했다. 또 토트넘이 현재 뉴캐슬 유나이티드에서 받는 주급의 약 2배 이상의 막대한 급여를 약속한 것도 그가 토트넘으로 이적을 결심한 배경으로 알려졌다.

지난 2017년 브레시아 칼초에서 프로에 데뷔한 토날리는 이후 AC밀란(이상 이탈리아)을 거쳐 2023년 뉴캐슬 유나이티드 유니폼을 입었다. 왕성한 활동량과 정확한 킥력, 넓은 시야, 뛰어난 전진성, 안정적인 수비력이 장점으로 평가받는 미드필더다.

한편, 지난 시즌 강등 위기에 내몰렸다가 가까스로 잔류한 토트넘은 올여름 그 어느 때보다 스쿼드 보강에 전력을 기울이고 있다. 앤디 로버트슨과 마르코스 세네시, 얀 폴 반 헤케, 마르틴 두브라프카를 영입했고, 마테우스 페르난데스 영입도 사실상 확정 지었다.