‘HERE WE GO 나왔다’ 오현규 입지에 변화 생길까…베식타시 새 사령탑에 ‘伊 차세대 명장’ 선임

오현규(25·베식타시)가 다음 시즌부터 빈센조 이탈리아노(48·이탈리아) 감독의 지도를 받는다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 5일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이탈리아노 감독이 베식타시 새 사령탑으로 부임한다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 이탈리아노 감독은 이스탄불에 도착해 계약을 체결할 예정이다. 계약기간은 2028년 6월까지 2년이다. 지도자로 전향한 이래 줄곧 이탈리아를 떠난 적이 없는 그는 처음으로 이탈리아를 벗어나 튀르키예에서 새로운 도전에 나선다.

앞서 이탈리아노 감독은 지난달 28일 볼로냐와 2년 동행에 마침표를 찍었다. 새로운 도전을 위해 스스로 사임했다. 그는 “그동안 환상적이었다. 정말 멋진 시간이었다”고 작별 인사를 남긴 후 “볼로냐는 앞으로도 계속해서 성공을 이어갈 것”이라고 했다.

당초 이탈리아노 감독은 이탈리아에 남을 거로 전망됐다. 실제 나폴리를 비롯해 AC밀란, 아탈란타가 차기 사령탑으로 그를 고려했다. 그러나 그는 모두의 예상을 뒤엎고 베식타시의 러브콜에 응하면서 튀르키예행을 택했다.

2014년 선수 생활을 은퇴한 후 지도자로 전향한 이탈리아노 감독은 비곤티나 산 파울로와 아르치냐노 발키암포, 트라파니 칼초, 스페치아 칼초 등 하부리그와 하위권 팀을 거치면서 뛰어난 지도력과 전술 능력을 인정받았다. 이에 이탈리아 내에서 미래를 이끌어갈 차세대 명장으로 높은 평가를 받았다.

결국 그는 2021년 피오렌티나 사령탑으로 부임하면서 지도자 커리어 처음으로 상위리그이자 상위권 팀을 맡게 됐다. 비록 트로피를 들어 올리진 못했지만 기대 이상의 성적을 냈다. 이후 2024년 볼로냐 지휘봉을 잡았고 이듬해 코파 이탈리아(이탈리아컵) 우승을 이끌었다. 지도자 커리어 첫 트로피였다.

한편, 이탈리아노 감독이 베식타시 지휘봉을 잡게 되면서 오현규의 입지에 변화가 생길지 관심이 쏠린다. 오현규는 지난 2월 베식타시 유니폼을 입었다. 이후 세르겐 얄츤 감독의 두터운 신임을 받아 붙박이 주전으로 활약했다. 모든 대회에서 16경기에서 8골(4도움)을 넣었다.