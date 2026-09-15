‘HERE WE GO 나왔다’ 손흥민 떠나는 소식듣고 눈물 ‘왈칵’ 쏟아냈던 비수마, 蘭 명문 아약스행…1+1년 계약

이브 비수마(30·말리)가 아약스(네덜란드)행을 앞두고 있다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 15일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “아약스가 FA(자유계약선수) 신분이던 비수마를 영입한다. 원칙적으로 합의에 도달했다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 비수마는 아약스와 계약기간 기본 1년에 연장 옵션 1년을 더하는 조건으로 개인 합의를 맺었다. FA 신분인 터라 이적료는 발생하지 않았다. 현재 비수마는 메디컬 테스르를 진행하고 있다. 메디컬 테스트에서 별다른 문제가 없다면 계약서 서명을 거쳐 이적을 마무리하게 된다.

비수마는 아약스 유니폼을 입으면, 커리어 처음으로 네덜란드 에레디비시에서 뛰게 된다. 그는 지난 2014년 말리 프리미어 디비전 AS 레알 바마코에서 프로에 데뷔한 후 프랑스 리그1 릴 OSC와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브라이턴 앤 호브 알비온, 토트넘에서 커리어를 이어왔다.

앞서 비수마는 지난 6월 10일부로 토트넘과 동행을 마쳤다. 계약이 만료되면서다. 현지 보도를 종합하면 토트넘은 잦은 부상으로 꾸준한 출전 시간을 확보하는 데 어려움을 겪은 데다, 여러 차례 사생활 문제로 골치를 아프게 하면서 팀에 도움이 되지 않은 비수마를 떠나보내고자 계약서에 포함된 1년 연장 옵션을 발동하지 않았다.

실제 비수마는 거듭된 부상으로 전열에서 이탈한 시간이 많았고, 훈련 지각과 웃음 가스 흡입 논란을 빚어 징계를 받으면서 경기를 뛰지 못해 실전 감각이 현저하게 떨어졌다. 당장 지난 시즌만 놓고 봐도 그는 모든 대회 통틀어 단 11경기밖에 뛰지 못했다. 그마저도 총출전 시간이 605분에 그쳤다.

물론 극적인 반전이 일어날 가능성은 있었다. 과거 브라이턴 앤 호브 앨비언 시절 ‘사제의 연’을 맺었던 로베르토 데 제르비 감독이 부임하면서다. 특히 데 제르비 감독이 비수마를 두고 “인성과 경험 면에서 팀에 중요한 존재”라면서 잔류할 거란 관측이 나오기도 했다. 하지만 데 제르비 감독은 비수마를 플랜에서 제외했고, 이에 따라 토트넘은 재계약을 맺지 않았다.

토트넘과 이별한 비수마는 FA 신분으로 새 팀을 찾아 나섰지만, 생각보다 인기가 없었다. 앞서 언급한 대로 부상이 많았던 데다, 사생활 문제가 끊이질 않았기 때문이다. 결국 여름 이적시장 문이 닫힌 후로도 이적하지 못하던 그는 미드필더 보강이 필요해진 아약스의 러브콜을 받으면서 마침내 새 팀을 찾았다.

한편, 비수마는 지난해 손흥민이 떠나게 된 사실을 알게 됐을 당시 뜨거운 눈물을 쏟아냈었다. 또 그는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “내 인생에서 본 적 없는 최고의 사람 중 한 명이자 내 롤모델이었다. 함께 해서 좋았고 많이 배웠다”며 “정말 그리울 것”이라고 말하면서 존경한다는 뜻을 밝혔던 바 있다.