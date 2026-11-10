‘HERE WE GO 기자 확인’ EPL서 고작 1승에 그친 맨체스터 유나이티드, 강등될 위기에도 캐릭 감독 믿고 간다…“이제 입지 안전”

맨체스터 유나이티드가 11월 A매치 휴식기 동안 사령탑 교체를 단행할 수도 있을 거란 전망과 달리, 마이클 캐릭(45·잉글랜드) 감독이 계속 지휘봉을 잡을 거란 관측이 나왔다.

영국 매체 팀 토크는 10일(한국시간) 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자의 말을 인용해 “맨체스터 유나이티드는 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 단 1승밖에 거두지 못했고, 시즌의 4분의 1 이상이 지난 현재 강등될 위기에 처해 있다. 그러나 팬들의 의지가 구단 수뇌부를 움직인 것으로 보인다”면서 “캐릭 감독은 이제 입지가 안전하며, 11월 A매치 휴식기 동안 자리를 잃을 걱정 없이 훈련에 집중할 수 있는 상태”라고 보도했다.

그러면서 로마노 기자의 견해를 덧붙였다. 로마노 기자는 “맨체스터 유나이티드는 현재 어려운 상황에 놓여 있다. 하지만 구단 내부 소식통에 따르면 캐릭 감독의 입지는 여전히 안정적이라는 것”이라며 “맨체스터 유나이티드는 현재 다른 해결책을 모색하고 있지 않다. 일요일 밤 현재 다른 감독과 공식적으로 접촉한 적이 없다”고 말했다.

이어 “사실 지난 몇 주 동안 맨체스터 유나이티드는 진지하게 사령탑 교체를 계획했고, 우나이 에메리 감독을 최우선으로 고려했다. 100% 확신한다”며 “하지만 에메리 감독은 애스턴 빌라와 재계약을 맺는 걸 택했다. 지금 계약 조건과 모든 사항에 대한 합의에 도달하는 단계이지만, 이미 상당히 진척되었으며 새로운 계약 체결이 예상된다”고 설명했다.

계속해서 “현재로선 캐릭 감독이 11월 A매치 휴식기 이후에도 지휘봉을 잡으면서 더 많은 기회를 얻을 가능성이 매우 크다고 보고 있다. 이것이 캐릭 감독의 현재 상황”이라며 “맨체스터 유나이티드는 겨울 이적시장을 앞두고 앞으로 몇 주 안에 뭔가 조치를 취해야 하기 때문에 당연히 움직일 것으로 예상된다. 제가 계속 강조하는 것처럼 문제는 캐릭 감독만이 아니다. 구단 이사진과 구성원들 모두에 대한 문제다. 그건 아주 분명한 사실”이라고 전했다.

팀 토크는 “캐릭 감독의 입지가 안정적이며 11월 A매치 휴식기 동안에 경질될 가능성이 사실상 없다”며 “맨체스터 유나이티드는 캐릭 감독을 돕기 위해 그를 보좌할 새로운 코치를 추가로 선임하는 계획을 세우고 있다”고 덧붙였다. 현재 스티브 홀랜드 수석코치와 조너선 우드게이트 코치, 트래비스 비니언 코치, 조니 에번스 코치 등이 캐릭 감독과 함께 하고 있다.

한편, 맨체스터 유나이티드는 다행히 최근 분위기를 조금씩 바꾸고 있다. 지난 4일 AS로마와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전에서 2골을 내리 실점했으나 3골을 넣으면서 역전승과 함께 10경기 만에 승리를 거뒀고, 앞서 9일에는 애스턴 빌라와 EPL 10라운드에서 2골을 먼저 허용하고도 끈질기게 따라붙은 끝에 4대 4로 무승부를 거뒀다. 물론 여전히 EPL에서 18위(1승5무4패·승점 7)에 머물고 있어 안심할 순 없는 상황이다.