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카타르가 훌렌 로페테기(60·스페인) 감독을 경질하고 왈리드 레그라기(51·모로코) 감독을 선임하려는 움직임이 포착됐다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 19일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “카타르가 새 사령탑으로 레그라기 감독을 선임하기 위해 고위급 관계자들끼리 회담을 진행하고 있다. 현재 협상은 상당히 진척된 상황”이라고 전했다.

카타르가 사령탑을 교체하기로 결단을 내린 건, 로페테기 감독 체제에서 이렇다 할 반등을 만들지 못했기 때문이다. 실제 지난해 5월 지휘봉을 잡은 로페테기 감독은 지금까지 공식전 21경기를 치르는 동안 고작 4승(6무11패)에 그쳤다.

특히 이 기간 주요 메이저대회에서 실패를 거듭했다. 2025 카타르 아랍컵과 2026 북중미 월드컵 모두 조별리그에서 각각 1무2패를 거두며 조기 탈락했고, 2026 사우디아라비아 아라비안 걸프컵에선 준결승에서 여정을 마쳤다.

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결국 카타르축구협회(QFA)는 로페테기 감독에 대한 신임을 잃었고, 이런 상황 속 11월 A매치 기간 호주와 한국에 연달아 패하자 결국 로페테기 감독과 동행을 계속 이어갈 수 없다고 판단하면서 해임을 결단했다. 이후 차기 사령탑으로 레그라기 감독을 낙점하면서 협상을 진행 중이다.

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현역 시절 툴루즈와 아작시오, 디종(이상 프랑스), 라싱 산탄데르(스페인) 등에서 활약했던 레그라기 감독은 지난 2011년 현역 은퇴 후 이듬해 모로코 코치로 부임하면서 지도자로 전향했다. 이후 라바트, 위다드(이상 모로코), 알두하일(카타르) 등을 이끌면서 두각을 나타냈다.

실제 라바트 사령탑 재임 시절 모로코 보톨라 프로1, 쿠페 두 트론(모로코컵) 우승을 이끌었고, 알두하일 지휘봉을 잡고 카타르 스타스 리그에서 우승했다. 또 위다드를 이끌고 모로코 보톨라 프로1과 아프리카축구연맹(CAF) 챔피언스리그 트로피를 들어 올렸다.

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이 같은 빼어난 지도력을 보여주자 2022년 모로코 사령탑으로 부임해 4년간 성공적으로 이끌었다. 실제 2022 카타르 월드컵 준결승 진출과 2025 모로코 아프리카 네이션스컵 우승이라는 굵직한 성과를 남겼다. 이에 모로코 역대 최고의 사령탑이라는 평가를 받았다.