[GOAL POT8R] '데뷔 11주년' 울산 정승현 "레알 마드리드와도 붙어 봤지만…가장 기억에 남는 순간은 '221008'"

[골닷컴] 김형중, 배웅기 기자 = 정승현(32·울산 HD)이 프로 데뷔 11주년을 맞아 추억을 회상했다.

울산은 19일 문수축구경기장에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2025 8라운드 홈 경기에서 정승현, 허율, 이동경의 연속골과 말컹의 멀티골에 힘입어 5-1로 승리하며 2위(5승 1무 2패·승점 16)에 위치했다.

직전 FC서울전 패배의 아픔은 오래 가지 않았다. 전반 19분 정승현의 선제골로 앞서 나간 울산은 전반 21분 신창무에게 동점골을 허용했지만 전반 27분과 후반 12분 말컹의 멀티골로 다시 주도권을 쥐었고, 후반 막바지 허율과 이동경이 연속골을 폭발하며 4점 차 대승을 거뒀다.

'골닷컴'은 하나은행 K리그 2026 'Player Of The 8 Round(POT8R)'에 정승현을 선정했다. 정승현은 전화 인터뷰를 통해 "광주전 승리의 원동력은 '원 팀'이다. 일상생활에서도 선수단 분위기가 굉장히 좋고 (경기에서는) 너 나 할 것 없이 열심히 뛴다. 힘들 때는 함께 이겨 내고자 하는 분위기가 경기장에서 나오고 있다"고 밝혔다.

이어 "최근 전북현대에도, 서울에도 패해 아쉬움은 있지만 더 중요한 점은 연패하지 않고 곧바로 일어서고 있다는 것이다. 쓰러지지 않는 멘탈리티가 팀에 큰 힘이 되고 있다. 그 중심에는 (김현석) 감독님이 계신다. 감독님께서는 아버지보다는 어머니 같은 리더십으로 저희를 편안하게 해 주신다"고 김현석 감독에게 공을 돌렸다.

정승현은 올 시즌 부주장으로서 주장 김영권을 보좌하고 있다. 이에 대해서는 "저는 최고참은 아니나 부주장이자 고참으로서 중심을 잡고 힘든 선수가 있다면 도와주고자 하고 있다. 가족 같은 분위기로 이끌어 가고자 한 것이 좋은 결과로 이어지지 않았나 하는 생각도 든다. 누구 한 명이 아니라 모두가 잘하고 있어 분위기가 좋은 것"이라고 전했다.

광주전 득점을 돌아봐 달라고 하자 "세트피스 상황 이후 볼이 나가지 않았기 때문에 계속 전방에 머무르며 기회를 노리고 있었다. 마침 말컹이 측면으로 돌파했고, 저도 모르게 몸이 가운데로 들어가게 되더라. 또 기가 막히게 그 위치로 볼이 왔고, 훈련한 대로 마무리할 수 있었다. 끝까지 집중했기 때문에 득점으로 연결할 수 있었다"고 설명했다.

이날은 선제골의 주인공이 된 정승현의 프로 데뷔 11주년이기도 했다. 울산 유소년 팀 출신의 정승현은 2015년 겨울 1군에 합류했고, 같은 해 4월 19일 인천유나이티드전에서 프로 데뷔전을 치렀다. 울산에서만 K리그1 통산 121경기 6골을 작성했다. 정승현은 "돌아보면 아쉬움이 많지만 한편으로는 뿌듯하다"며 회상에 잠겼다.

가장 기억에 남는 순간을 묻는 질문에는 "클럽 월드컵에서 레알 마드리드와도 경기해 보고 세계 최고의 선수들도 여러 차례 상대해 봤지만 개인적으로는 울산에서 선수의 꿈을 키운 만큼 2022년 K리그1에서 우승하기 전 마틴 아담(퍽시)이 두 골을 넣은 경기가 가장 기억에 남는다"며 울산 역사의 '터닝 포인트'가 된 지난 2022년 10월 8일 전북전(2-1 승리)을 꼽았다.

11년의 절반 이상, 유소년 시절까지 포함하면 10년 이상을 울산에서 보낸 정승현이다. 정승현은 "얼마 전 클럽하우스에 와 산책을 한 날이 있다. 처음 (울산에) 온 중학교 3학년 때가 생각이 나더라. 사실 항상 생각이 난다. 새벽부터 뒷산을 뛰어오르며 꿈을 꾸고 다짐하던 그 마음이 아직도 생생하다. 그렇게 오래됐는데도…(웃음) '요람에서 무덤까지'라는 표현이 있지 않나. 제게 울산은 그런 곳이다. 미래는 알 수 없지만 마지막 목표는 울산에서 현역 생활을 마무리하는 것"이라고 이야기했다.

오랜 시간 응원을 보내준 울산 팬들을 향한 감사도 빼놓지 않았다. 정승현은 "(광주전 이후) SNS(사회관계망서비스)에 11년 동안 응원해 주셔서 감사드린다는 글을 남겼다. 2015년에 데뷔하고 울산뿐 아니라 국가대표팀에서도, 해외에서도 뛰었지만 울산 팬분들께서는 언제 어디가 됐든 변함없는 응원과 사랑을 보내주셨다. 진심으로 감사드린다는 말씀을 전하고 싶다"고 말했다.