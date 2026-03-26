[GOAL POT5R] 서울에 등장한 '18세' 복덩이…'코리안 벨링엄' 꿈꾸는 손정범 "김기동 감독님의 포옹, 정말 따뜻했다"

[골닷컴] 김형중, 배웅기 기자 = 손정범(18·FC서울)이 프로 데뷔 5경기 만에 득점을 신고하며 대형 신인의 등장을 알렸다. 서울로서는 이보다 더 귀한 '복덩이'가 없다.

서울은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에서 5-0 완승을 거두며 창단 43년 만에 첫 개막 4연승을 거뒀다. 클리말라가 멀티골을 터뜨렸고, 손정범·로스·이승모가 나란히 골 맛을 봤다.

이날 손정범은 전반 9분 프리킥 상황에서 바베츠가 머리로 돌려놓은 볼을 문전에서 헤더로 마무리하며 선제골이자 결승골을 작성했다. 전반 16분에는 비록 비디오 판독(VAR) 후 취소됐지만 재치 있는 크로스로 송민규의 추가골을 만들어 낼 뻔했다. 이 밖에도 공수에서 인상적인 활약을 펼치며 김기동 감독의 황태자로 자리매김했다.

본 매체(골닷컴)가 선정한 하나은행 K리그 2026 'Player Of The 5 Round(POT5R)'에 이름을 올린 손정범은 전화 인터뷰를 통해 "축하 메시지를 정말 많이 받았다. 부모님께서도, 동료 형들도 많이 축하해 주셔서 기억에 남을 것 같다. (손)승범이 형도 전화로 '득점 잘 봤다'고 하더라. 저희 형제가 서로 축하를 잘해 주는 편이 아닌데, 이 정도면 최고의 칭찬"이라며 웃었다.

손정범은 광주전 직후 제20회 아이치·나고야 아시안게임을 대비하는 이민성호에 합류했다. 무려 네다섯 살을 월반한 셈이다. 현재 충남 천안 소재 코리아풋볼파크에서 한창 담금질을 이어가고 있는 손정범은 "명단에 이름이 올라간 것을 처음 봤을 때 정말 놀랐고, 기뻤다"며 "국내파도, 해외파도 모두 잘하는 형이다 보니 배울 점이 많다. 즐기며 많이 배워 갈 생각"이라고 말했다.

자신의 무대가 불과 몇 개월 사이 고등학교에서 프로로 바뀐 것에 대해서는 "템포와 피지컬이 확실히 다르다. 템포는 조금씩 적응하고 있고 피지컬은 보완해야 할 점이라고 생각한다"며 "(김기동) 감독님과 동료 형들은 너무 급하게 하려고 하지 말고 차분하게 잘하는 것을 하라고 조언해 주셨다"고 전했다.

주드 벨링엄(22·레알 마드리드)을 닮고자 노력하고 있다는 손정범의 목표는 언젠가 동갑내기 친구 박승수(뉴캐슬 유나이티드)처럼 해외 무대에 진출하는 것이다. 손정범은 "승수에게 해외 생활과 문화는 어떤지 많이 물어봤다. 축구를 시작할 때부터 해외에서 뛰고 싶은 마음이 컸는데, 주변의 형들과 친구들이 (해외에) 나가는 모습을 보니 더 욕심이 커지는 것 같다"고 밝혔다.

손정범은 광주전에서 데뷔골을 올린 뒤 김기동 감독의 품에 안기는 모습으로 화제가 됐다. 당시 수훈선수에 선정된 손정범은 경기 후 기자회견에 참석해 "감독님의 품에서 전에 느끼지 못한 따뜻함을 느꼈다"고 이야기했다. 이를 전해 들은 김기동 감독이 "긴장하는 것 같으면서도 할 말은 다 한다"며 미소를 지었다는 후문. 이에 손정범은 전화 인터뷰를 마치기 전 "정말 따뜻했다"고 다시 한번 강조했다.