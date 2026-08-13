[GOAL POT22R] '해트트릭'으로 전주성 함락한 네게바 "세르지우 코스타 감독님 너무나 존경"

[골닷컴] 김형중 기자 = 무려 4년 3개월 만이었다. 제주SK가 전북현대 원정에서 오랜만에 승리를 거뒀다.





그 중심에는 브라질 특급 네게바가 있었다. 올 시즌 K리그 무대에 뛰어든 네게바는 전북을 상대로 무려 해트트릭을 기록했다. 덕분에 제주는 전북을 3-1로 격파하고 월드컵 휴식기 이후 계속해서 무패행진을 이어가고 있다. 순위는 5위까지 뛰어올랐다.





전반전 페널티킥 득점과 후반전 날카로운 두 번째 골, 재치있는 세 번째 골을 터트린 네게바는 '골닷컴' 선정 22라운드 최우수선수에 뽑혔다. 그는 11일 전화 인터뷰를 통해 "너무 행복하고 큰 영광"이라며 소감을 전했다. 이어 "모든 선수들이 코스타 감독님의 전술과 철학을 공유하고 있다. 이길 때도 있고 패할 때도 있지만 가장 중요한 건 감독님의 생각과 의도, 전술을 이해하고 수행하는 것이다. 최근 두드러지게 잘 나타나고 있다"라며 상승세의 이유도 밝혔다.





제주 생활에 대한 만족감도 드러냈다. 그는 "제주 생활은 저와 아내 모두 만족스럽게 생각한다. 자연환경도 좋고 예쁜 바다나 카페도 많다. 제주 생활을 만끽하고 있다. 제 목표는 브라질에서부터 항상 좀 더 높은 곳으로 가고 싶다. 한 단계 올라가고 싶은 열망이 있었는데 제게 기회를 주신 제주 구단에 감사드린다"라고 전했다.





다음은 네게바와 일문일답.





Q. '골닷컴' 선정 22라운드 최우수선수에 뽑혔는데 소감은?

축하해 주셔서 너무 감사하다. 축구선수로서 경기장에서 너무 행복하고 좋은 순간을 만들어낼 수 있어서 큰 영광이다. 하지만 단순한 감정보다는 팀으로서 바라봐야 한다. 저희 팀은 같이 모두 노력하고 있다. 시즌 끝났을 때 최대한 높이 올라가려고 노력하고 있다.





Q. 세르지우 코스타 감독의 축구가 선수들이 100% 이행하는 것 같은데?

모든 선수들이 감독님의 전술과 철학을 공유하고 있다. 저희가 지금까지 열심히 노력해 왔지만 축구가 늘 그렇듯이 경기력이 좋은데 승리하지 못한 경우도 있고, 경기력이 좋지 않은데 승리한 경우도 있다. 항상 가장 중요한 건 감독님의 생각과 그 의도와 전술을 이해하고 수행하는 것이라고 생각한다. 최근에 그런 것들이 두드러지게 잘 나타나는 것 같다.





Q. 코스타 감독과 좋은 관계를 유지하고 있나?

감독님께서는 정말 제가 처음 한국에 오고 제주에 도착한 순간부터 저에게 큰 신뢰를 주셨기 때문에 인간적으로 너무나 존경하는 분이다. 저는 감독님뿐만 아니라 모든 코칭스태프의 말을 항상 귀기울여 듣는 편이다. 또 모든 코칭스태프와 원활하게 의사소통한다. 저뿐만 아니라 모든 선수들이 전술적으로 이해하기 편한 그런 환경이 조성되어 있는 것 같다. 감독님께 너무나 감사드리고 있다는 말씀 드리고 싶고 앞으로도 감독님뿐만 아니라 모든 구성원, 코칭스태프의 말을 잘 들으며 좋은 관계를 유지해 나갈 것이다.





Q. K리그가 브라질 리그와 어떻게 다른가?

일단 한국 축구에 대해 말씀드리면, 제가 6개월 정도 뛰어 보니 경쟁력 있는 리그다. 너무나 퀄리티 있는 한국 선수들이 많다. 신체적으로도 그렇고 트랜지션도 빠른 템포를 가지고 있다. 그런 부분에서 저와 잘 맞는 것 같다. 브라질 축구와 비교하자면, 한국 선수들이 경기장 안에서 즐기지 못한다는 건 절대 아닌데, 브라질 선수들이 좀 더 경기장에서 즐기는 모습이 나타나는 것 같다. 브라질 선수들은 보통 어렸을 때부터 가정환경으로 인해 가족들을 부양해야 하는 의무로 축구를 시작하는 경향이 있는데 그러다 보니 어렸을 때부터 노력을 하고 즐기려고 하다 보니 그런 것들이 현대에 와서 잘 드러나는 것 같다. 한국은 팀으로서 하는 부분들이 강요되는 반면 브라질은 개인 능력도 강조된다. 저는 한국 축구의 수준이 높다고 생각하고 한국 축구가 도달하고자 하는 목표에도





Q. 피지컬이 굉장히 다부진데 선천적인가, 아니면 후천적으로 노력했나?

프로 선수가 되기 전에는 믿으실 지 모르겠지만 굉장히 마른 체형이었다. 프로축구 선수가 된 후에는 살아남기 위해 벌크업을 하고 키웠다. 유전적인 부분도 있는 것 같다. 저뿐만 아니라 모든 가족이 힘이 워낙 좋다. 신체적인 능력을 가진 게 축복 받은 거 같고 가족들에게 감사하다. 제주에 와서도 근육량이나 신체적인 부분을 굉장히 잘 관리하고 있다. 프란세스코 코치님과 장다솔 스포츠사이언티스트와 함께 관리를 잘 하고 있어서 이런 퍼포먼스가 나오고 있는 거 같다.





Q. 축구 롤모델은?

롤모델이 한 명은 아니다. 네이마르나 호나우지뉴, 호나우두 같은 선수들은 많은 브라질 선수들의 롤모델이다. 이 선수들 모두 한 시대를 풍미했고 특히 호나우지뉴나 호나우두는 동시대를 살았던 브라질 아이들 모두에게 롤모델이라 생각한다.





Q. 제주 생활 만족도와 이곳에서의 목표는?

제주 생활은 저와 아내 모두 만족스럽게 생각한다. 자연환경도 좋고 예쁜 바다나 카페도 많다. 제주 생활을 만끽하고 있다. 제 목표는 브라질에서부터 항상 좀 더 높은 곳으로 가고 싶다. 한 단계 올라가고 싶은 열망이 있었는데 제게 기회를 주신 제주 구단에 감사드린다. 목표는 구단이 도달하고자 곳에 갈 수 있도록 제가 최대한 기여하는 것이다. 골을 넣고 어시스트 하는 게 구단이 도달하고자 하는 곳에 가도록 기여하는 것이라 생각한다. 미래는 알 수 없지만 여기에 계속 남아있고 싶고, 그래서 구단의 목표를 이룰 수 있도록 기여하고 싶다.