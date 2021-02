[GOAL 단독인터뷰] 래쉬포드, “강한 정신력이 없다면 맨유에서 뛸 수 없어”

래쉬포드가 정신력, 솔샤르 감독, 자신의 멀티 플레이어 기질에 대해 입을 열었다.

[골닷컴] Charlotte Duncker/번역 이명수 기자 = 맨유의 공격수 마커스 래쉬포드가 정신력을 강조했다. 또한 공격수 출신인 솔샤르 감독 아래에서 많은 것을 배우고 있다고 말했다.

래쉬포드는 5일(한국시간) 골닷컴 UK 에디션의 맨유 담당 기자 샬롯 던커와 단독인터뷰를 진행했다. 래쉬포드는 맨유의 정신력, 솔샤르 감독과의 관계, 다양한 포지션을 소화하는 자신의 장점 등에 대한 답변을 공개했다.

[정신력]

강한 정신력이 없다면 맨유에서 뛸 수 없다. 이 정도 규모의 클럽에서 뛸 때 느끼는 압박을 감당할 수 없다면 퍼포먼스를 보여주지 못할 것이다.

선수들은 우리가 할 수 있다는 것을 수차례 보여줬다. 모든 경기에서 일관성을 유지해야 한다. 올해는 발전했고, 우리는 점점 더 개선시킬 수 있다. 그리고 시즌을 좋은 성적으로 마무리해야 할 것이다. 더 많은 것을 얻기 원하는 선수들 사이에서 팀은 위닝 멘탈리티를 갖게 된다.

경기에서 승리하기 위해 선수, 스태프들은 무엇이든 할 것이다. 우리가 오랫동안 성공을 거두고 싶다면 앞으로 전진해야 한다.

[카라바오컵 준결승 패배]

중요한 경기에서 패하는 것은 심적으로나 육체적으로 정말 힘들게 한다. 90분 동안 스스로 더 강하게 밀어붙일 수 있다는 것을 알고 있다. 준결승, 결승전과 같이 중요한 경기에서 패하는 것은 지난 일주일 동안 열심히 훈련한 것을 생각했을 때 너무나 실망스럽다. 시즌 내내 토너먼트에 참가했는데 결승전에서 패했다면 내가 쏟은 모든 노력이 헛된 것 같다.

하지만 그런 일이 일어난다면 우리는 한 방향으로 나아가야 한다. 팀과 스태프가 한데 뭉쳐서 지금 우리가 하는 방식처럼 어떤 의미에서 보면 도움이 되었다고 생각한다. 우리는 패배 이후 발전해왔고, 앞으로도 계속할 수 있었으면 한다.

[솔샤르 감독]

감독으로서 정말 좋다. 공격수 출신의 감독의 지도를 받는 것은 나에게 도움이 된다고 생각한다. 솔샤르 감독 역시 긍정적인 생각이다. 내가 경기장에 나가서 무언가를 시도하고, 올바른 위치에서 보여줄 수 있도록 격려해준다. 또한 우리가 열심히 뛰는 한 솔샤르 감독은 우리와 함께 행복한 기분일 것이다.

[멀티 플레이어]

맨유 유스 시절 나는 항상 1군에 들어 갈 수 있는 기회를 잡기 위해 공격수 세 가지 포지션에서 뛸 수 있도록 훈련하고, 노력했다. 여러 포지션을 소화할 수 있다면 1군에 포함될 가능성이 높다. 항상 꿈꿔 왔던 일이고, 지금은 감독님이 나에게 그런 기회를 주고 있다.

나는 여전히 내가 더 잘할 수 있고, 발전할 수 있다고 생각한다. 하지만 각기 다른 포지션에서 경기에 영향을 미치고, 팀이 승리할 수 있도록 도울 수 있어 기쁘다.

[현재 스탯에 대해]

나에게 스탯은 결과물이다. 축구가 많이 바뀌었다는 것을 깨달았다. 사람들은 더 이상 경기를 보지 않는다. 골과 도움 기록에만 주목한다.

현재 우리 팀의 위치는 경기에서 계속 승리하고, 추진력을 얻어서 올바른 방향으로 나아가는 것이다. 우리가 경기에 적극적으로 참여한다면 나는 공격수로서 골을 넣고, 다른 공격수들이 득점할 수 있도록 돕고 싶다.

우리 모두 그런 사고방식과 정신력을 갖고 있다면 골이 들어가는 한 누가 골을 넣었는지는 중요하지 않다. 골을 넣었다는 것이 중요할 뿐이다.

