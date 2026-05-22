Goal.com
Live티켓
손준석골닷컴
배웅기

[GOAL 화성] 'K3리그 시절 동료' 전성진과 맞붙은 부산 손준석의 애정 어린 한마디 "많이 늘었더라…더 잘 됐으면"

화성FC vs 부산 아이파크
화성FC
부산 아이파크
K리그2
S. Jeon
J. Son

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 무명 시절 동고동락한 두 선수가 이제는 프로 무대에서 적으로 마주했다. 손준석(25·부산아이파크)과 전성진(23·화성FC)의 이야기다.

부산은 17일 화성종합경기타운에서 열린 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 12라운드 원정 경기에서 2-3으로 패하며 연승 행진에 마침표를 찍었다. 반면 화성은 승리가 유력하게 점쳐지던 '1위' 부산을 꺾는 이변을 일으키며 5위(5승 4무 3패·승점 19)로 도약했다.

이날 손준석과 전성진은 나란히 선발 출전해 그라운드에서 맞붙었다. 각 팀의 중앙 미드필더로 나선 두 선수는 중원에서 치열한 볼 다툼을 벌이며 수준 높은 경기를 연출했다. 끝내 웃은 쪽은 전성진이었다. 부산은 손준석이 교체로 빠져나간 지 얼마 되지 않아 결승골을 내주며 아쉬움을 삼켜야 했다.

두 선수는 지난해 6월에도 한 차례 맞대결을 벌이기는 했지만 0-0으로 비기며 승부를 가리지 못했다. 당시 손준석은 안산그리너스에서 뛰고 있었다.

경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 손준석을 만났다. 손준석은 "화성에 모든 측면에서 패한 경기였다. 다음 주는 휴식 라운드인 만큼 잘 쉬고 부족한 점을 돌아보며 앞으로 경기를 준비하겠다"고 운을 뗐다.

K리그2
충북청주 FC crest
충북청주 FC
CKC
화성FC crest
화성FC
HWA
K리그2
부산 아이파크 crest
부산 아이파크
Bus
파주 시민축구단 crest
파주 시민축구단
PAJ

손준석은 프로 데뷔 첫 해였던 지난 시즌 안산에서 31경기(3도움)를 소화했고, 올 초 부산 유니폼을 입었다. 왕성한 활동량과 정확하면서도 강력한 킥력이 강점으로 꼽히는 자원이다. 이 같은 평가에 손준석은 "잘하려고 하기보다는 자신감 있게 제 역할을 하고자 한다. 사실 튀는 데 욕심이 없는 편이다. 아직 부족한 점이 많다고 느끼기 때문에 그저 더 좋은 선수가 될 수 있도록 최선을 다하고자 한다"고 반응했다.

전성진과 맞붙은 소감을 묻는 질문 역시 빼놓을 수 없었다. 손준석과 전성진은 2년 전인 2024년 창원FC에서 한솥밥을 먹었다. 두 선수 모두 아마추어 무대에서 기량을 갈고닦아 어엿한 프로로 성장한 사례다. 손준석은 "그렇지 않아도 만나서 이야기를 나눴다. 성진이가 창원 시절보다 기량도, 리딩하는 능력도 많이 좋아졌더라. 지금은 적이지만 또 한편으로는 아끼는 후배인 만큼 더 잘 됐으면 좋겠다"며 애정 어린 한마디를 전했다.

광고