[GOAL 화성] '5경기 무패→6위 등극' 화성 차두리 감독 "난 현실주의자, 지금 순위 신경 쓰지 않아"

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 화성FC 차두리(45) 감독이 스스로를 '현실주의자'라고 표현했다.

화성은 17일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 12라운드 홈 경기를 치른다.

최근 흐름이 가장 좋은 두 팀의 맞대결이다. 화성은 지난달 11일 전남드래곤즈전(1-0 승리)을 시작으로 5경기 무패 행진(3승 2무)을 내달리며 6위(4승 4무 3패·승점 16)에 올라 있고, 부산은 9승 1무 1패(승점 28)로 압도적인 선두를 질주하고 있다.

화성은 김승건, 장민준, 보이노비치, 박준서, 전성진, 박재성, 박경민, 김대환, 제갈재민, 플라나, 김병오가 선발로 나선다. 대기 명단에 박의정, 조동재, 양시후, 김정민, 페트로프, 데메트리우스, 문건호, 함선우, 김범환이 이름을 올렸다.

경기 전 취재진을 만난 차두리 감독은 "외부에서는 부산에 행운이 따른다는 이야기를 많이 하는데, 그 또한 실력이다. 굉장히 좋은 흐름을 유지하고 있고 공수 양면에서 1위 팀다운 경기력을 보여주고 있다"고 부산을 평가했다.

이날 화성은 올 시즌 9경기에 나서 4골을 터뜨린 '주포' 페트로프가 벤치에 앉는다. 차두리 감독은 "날씨가 더워진 만큼 전술적으로도 영리하게 대처할 수 있어야 한다. 후반 교체 투입을 염두에 둔 결정"이라고 설명했다.

제갈재민의 마수걸이 득점이 좀처럼 나오지 않는 것에 대해서는 "최근 몇 경기에서 좋은 기회를 만들고도 득점하지 못했다. 본인이 가장 속상할 것"이라며 "저도 공격수를 해 봤고, 골을 잘 넣지 못해 수비수로 포지션을 바꾸지 않았나. 그 마음을 잘 알고 있다. 그래도 계속 기회를 만들어 낸다는 점은 긍정적이다. 첫 골이 나오기만 한다면 이후에는 계속 득점할 수 있을 것"이라고 전했다.

화성 선수단의 공통된 목표는 플레이오프(PO) 진출이다. "저와는 사뭇 다른 시각"이라며 웃어 보인 차두리 감독은 "저는 감독이고 전체적인 그림을 봐야 한다. 또 저는 현실주의자이기 때문에 순위에 시선을 빼앗기기보다는 어떻게 하면 선수단을 더 잘 발전시킬 수 있을지 신경 쓰고 있다. 10월쯤에도 같은 위치에 있다면 그때는 조금 다른 대답을 드릴 수 있을 것"이라고 밝혔다.