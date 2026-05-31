[GOAL 화성] '3경기 무패→10위 도약' 반등 희망 엿본 경남 배성재 감독 "에너지 느껴져, 선수단 분위기는 최상"

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 경남FC 배성재(46) 감독이 반등의 희망을 엿봤다.

경남은 31일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 14라운드 원정 경기에 나선다.

이달 들어 반등의 희망을 엿본 경남이다. 올 시즌 초 주축의 부상과 불운이 겹치며 부진에 허덕였지만, 최근 3경기 연속 무패 행진(2승 1무)을 달리며 10위(12경기 4승 3무 5패·승점 15)로 도약했다. 다른 팀보다 1경기를 덜 치른 상황임을 고려하면 플레이오프(PO) 진출 가시권에 있다고 봐도 무방하다.

경남은 이범수, 최정원, 이찬동, 김형원, 배현서, 권기표, 김정현, 손호준, 치기, 단레이, 조진혁이 선발로 나선다. 대기 명단에 이기현, 정현욱, 이규백, 김선호, 윤일록, 임은수, 조상준, 이중민, 김현오가 포함됐다.

경기 전 취재진을 만난 배성재 감독은 화성을 어떻게 분석했는지 묻자 "수비 조직이 미들 블록부터 로우 블록까지 유연하게 내려가는 팀이다. 또 라인이 흐트러지지 않고 지역적으로 공간을 활용한다"며 "저희는 상대 수비수를 끌어낸 뒤 배후 공간을 노리거나 측면에서 크로스를 활용하는 방식을 준비했다. 수비 시에는 전방 압박이 아닌 고강도 런닝으로 공간을 지배할 것"이라고 설명했다.

최근 왼손등뼈 골절로 대한민국 U23 국가대표팀에서 낙마한 배현서가 선발 명단에 이름을 올렸다. 배성재 감독은 "손가락 부위에 부상이 있는 것은 맞는데, 경기에 뛰지 못할 정도는 아니다. 본인도 뛰고자 하는 의지가 강했다. 테이핑을 한 채 경기에 나설 예정"이라고 밝혔다.

경고 누적 징계로 결장하는 루컹의 공백에 대해서는 "수비의 핵심이었는데, 경고 누적 징계로 결장하게 됐다. 다만 김형원과 최정원이 그대로 출전하기 때문에 불안한 점은 없다. 이찬동이 중심을 잡아주면서 준비한 대로 운영하면 좋은 모습을 보일 것이라고 생각한다"고 말했다.

경남은 지난 시즌과 비교해 한층 개선된 경기력을 보이고 있다. 배성재 감독은 "지난해에는 한 골을 내주고 주저앉는 경기, 맥 없는 경기가 많았다. (부임 초) 에너지 넘치는 모습을 보이고자 많이 준비했는데, 일부 선수가 부상으로 이탈하면서 기용할 수 있는 자원이 한정적이었다. 다행히도 수비 전술을 손본 뒤 에너지 넘치는 모습이 보이기 시작했고, 좋은 결과로 이어졌다. 자연스럽게 선수단 분위기도 좋아졌다"고 전했다.