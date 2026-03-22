[GOAL 화성] '0-0 무승부' 화성 차두리 감독의 냉철한 자가 진단 "수준이 썩 높은 경기는 아니었다"

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 화성FC 차두리(45) 감독의 냉철한 자가 진단이다.

화성은 22일 오후 2시 화성종합경기타운에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 4라운드 홈 경기에서 0-0으로 비겼다. 직전 천안시티FC전(2-2 무승부)에 이은 2경기 연속 무승부다.

경기 후 기자회견에 참석한 차두리 감독은 "수준이 썩 높은 경기는 아니었다. 기온이 올라가면서 선수들이 체력적으로 많이 힘들어했고, 용인 역시 같은 점에서 부담을 느낀 것 같다. 양 팀 모두 실수가 많았고, 원하는 대로 매끄럽게 공격 전개가 되지 않았다"고 자평했다.

이어 "용인은 경험 있는 선수가 많다 보니 굉장히 영리하게 운영했고, 압박을 당하는 타이밍에 짧은 패스로 빠져나오며 저희에게 체력적인 부담을 안겨 줬다. 저희는 후반에 볼을 많이 소유하며 기회를 만들고자 애썼는데, 파이널 서드에서 퀄리티와 에너지가 부족했다. 무실점을 기록한 점은 긍정적이다. 다만 홈인 만큼 팬분들을 위해 이기고 싶었는데, 그러지 못해 아쉽다"고 돌아봤다.

이날 차두리 감독은 선발로 나선 데메트리우스와 페트로프를 비교적 이른 시간 교체했다. 이에 대해서는 "전반적으로 더워서인지 굉장히 힘들어하더라. 패스 미스가 잦았고, 원활한 연결이 되지 않았다. 전방에서는 계속 압박해야 하는 상황인데, 점점 지쳐 가는 모습이 보였다"고 설명했다.

차두리 감독은 첫째도, 둘째도 체력을 강조했다. 차두리 감독은 "훈련을 통해 파이널 서드에서 약속한 움직임을 만들어 내는 것은 한 시즌 내내 해야 한다. 다만 체력적인 부담이 있다 보니 뒷공간을 허물고 들어가는 데 어려움을 느끼는 것 같다. 일대일 상황에서 도전하고 상대에게 어려움을 줘야 했는데, 지쳐 있다 보니 아쉬운 점이 있었다"고 짚었다.