[GOAL 화성] '하츠젤 극장골 취소'에 아쉬움 표한 안산 최문식 감독 "VAR 면밀히 확인해 줬으면 어땠을까"

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 최문식(55) 감독이 하츠젤(24·이상 안산그리너스)의 득점 취소에 아쉬움을 표했다.

안산은 3일 오후 2시 화성종합경기타운에서 열린 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 10라운드 원정 경기에서 0-2로 패하며 10위(3승 2무 5패·승점 11)에 머물렀다.

후반 6분 김병오에게 선제골을 내준 안산은 이후 여러 차례 위협적인 장면을 연출하며 화성의 간담을 서늘케 했지만 2% 부족한 골 결정력에 발목을 잡혔고, 후반 추가시간 우제욱에게 추가골을 허용하며 무릎을 꿇었다.

경기 후 기자회견에 참석한 최문식 감독은 "연승을 위해 많이 준비했고, 대등히 경기했다고 생각한다. 선택과 집중에서 차이가 있었다. 이겨낼 수 있었다면 더 좋은 흐름으로 이어갈 수 있었을 텐데 아쉽다"며 "볼 소유에 중점을 뒀는데, 마촙이나 리마가 미들 서드에서 역동적인 모습이 조금 부족했다. 마무리 역시 미흡한 점이 있었다"고 자평했다.

후반 추가시간 하츠젤이 문전 혼전 상황에서 극적인 동점골을 터뜨렸으나 핸드볼 파울로 취소됐다. 별도의 온필드 리뷰는 없었고, 다소 어수선한 분위기로 경기가 막을 내렸다. 최문식 감독은 "비디오 판독(VAR)을 면밀히 체크해 줬으면 하는 바람이 있었는데, 큰 이야깃거리는 없겠지만 그런 차이로 결과가 달라졌다. 저희는 머리로 봤고, 하츠젤 본인은 어깨라고 하더라. 확인해 봐야 한다"고 밝혔다.

안산은 올 시즌 3승을 거뒀으나 아직 연승은 없다. 이에 대해서는 "게임 체인저 역할을 해 줄 수 있는 선수가 나타나면 연승에 가까워질 수 있을 것이라고 생각한다"고 말했다.