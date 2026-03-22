[GOAL 화성] '첫 승 조준' 용인 최윤겸 감독 "김해-수원 보며 반성…함께 지저분해져야"

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 용인FC 최윤겸(63) 감독이 김해FC2008과 수원삼성의 맞대결을 지켜보며 많은 점을 깨달았다고 밝혔다.

용인은 22일 오후 2시 화성종합경기타운에서 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 4라운드 원정 경기에서 창단 후 첫 승을 조준한다. 용인은 현재 3경기 1무 2패(승점 1)로 17개 팀 중 15위에 위치해 있다.

최윤겸 감독의 선택은 4-1-4-1 포메이션이다. 황성민이 골문을 지키고 김현준-임채민-곽윤호-차승현이 수비진을 이룬다. 중원에 신진호가 자리하고 2선에 김민우-이규동-김한서-이승준, 최전방에 유동규가 포진한다.

경기 전 취재진을 만난 최윤겸 감독은 "동계 훈련 때 나오지 않던 실점이 계속 발생해 조금 당황스러웠던 것이 사실"이라며 "높이가 좋은 선수가 떨어뜨려 주는 세컨드 볼에 대비가 덜 된 모습이었다. 주도하기보다는 끌려가는 상황이 세 경기 연속 생기다 보니 만회하고자 무리하게 라인을 올리게 되면서 수비 간격이 벌어졌다. 보완하고자 촘촘히 수비하는 법을 많이 훈련했고, 상대 허점을 공략할 수 있도록 준비했다"고 운을 뗐다.

최윤겸 감독은 4경기 만에 노보 대신 황성민을 기용하는 결단을 내렸다. 이에 대해서는 "골키퍼만의 실수는 아니다. 여덟 골을 실수로 내줬다면 네다섯 골은 골키퍼로서 불가항력적이다. 노보 역시 수비진과 호흡이라든지 무리한 빌드업에서 실수가 나오다 보니 위축돼 있는 상황이다. 한 경기는 쉬어 가는 것이 나을 것 같다고 판단했고, 또 황성민의 컨디션이 굉장히 좋아 기용을 하게 됐다"고 설명했다.

이어 "노보는 1순위 골키퍼로 보고 영입한 선수다. 다만 본인도 실점률이 높아지다 보니 의욕이 떨어진 것 같다. 다음 주에 가족이 입국하는데, 함께 지내다 보면 안정감을 되찾지 않을까 생각한다. 경기라는 것은 잘 풀리지 않을 때 한 번씩 쉬어 가는 타이밍이 필요하다. 황성민 입장에서는 주전으로 올라설 수 있는 기회의 장"이라고 말했다.

최윤겸 감독은 지난 21일 김해종합운동장에서 열린 김해와 수원의 경기가 K리그2 무대에 많은 점을 시사한다고 강조했다. 최윤겸 감독은 "(K리그2는) 거친 리그다. 저희도 반성해야 할 점이 너무 고급스럽게 볼을 차 왔다는 것이다. 기술적으로만 제압하려다 보니 상대가 거칠게 나왔을 때 혹은 역습을 할 때 조직화되지 못한 모습이 나왔고, 실점의 빌미가 됐다. 선수단에 함께 거칠고 지저분해질 필요가 있다고 요구했다"고 전했다.

그러면서 지도자의 역량 역시 빼놓을 수 없는 요소라고 짚었다. 최윤겸 감독은 "브루노 실바(수원)는 서울 이랜드 FC 시절 공격이 끝나면 수비는 등한시하는 유형의 선수였다. 그런데 김해전에서는 수비 복귀 속도도 빨랐고, 상대가 거칠게 나왔을 때 파울을 얻고자 하지 않고 헤쳐 나가는 모습을 보였다. 지도자가 새롭게 인식시키면서 선수는 빠르게 받아들이며 변화한 상황"이라고 덧붙였다.