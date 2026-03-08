[GOAL 화성] '신생팀' 김해 상대하는 화성 차두리 감독 "우리도 프로 2년 차, 우월하다고 생각하면 안 돼"

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 화성FC 차두리(45) 감독이 방심을 경계했다.

화성은 8일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 김해FC2008과 하나은행 K리그2 2026 2라운드 홈 개막전을 치른다. 1라운드에서 모두 패한 화성과 김해는 이번 맞대결을 통해 이번 시즌 첫 승에 도전한다.

경기 전 취재진을 마주한 차두리 감독은 "김해를 알아볼 수 있는 만큼 알아봤고, 지난해 경기도 챙겨 봤다. 저희가 하고자 하는 것과 잘할 수 있는 걸 집중적으로 준비한 한 주였다"고 운을 뗐다.

화성은 지난 시즌 수비진의 주축으로 활약한 함선우를 다시 한번 임대 영입하며 천군만마를 얻었다. 차두리 감독은 "수비진에 굉장히 큰 도움이 될 것이다. 지난해 같이해 봤기 때문에 저희가 하고자 하는 걸 잘 이해하고 있다. (화성에서) 훈련을 많이 해보지 않았어도 걱정은 없다"며 기대감을 표했다.

직전 대구FC전(0-1 패)과 비교해 특히 신경 쓴 점이 있는지 묻자 "많이 다른 양상이 될 것이다. 저희도 지난해 신생팀이었고, 어느 팀을 만나도 에너지 레벨이 높았다. 김해 역시 열정적으로 경기에 임할 것"이라며 "따지고 보면 저희도 (프로) 2년 차밖에 되지 않았다. 착각하고 저희가 상대보다 우월하다는 생각을 하는 순간 분위기가 넘어갈 것이다. 정신적으로 잘 준비하지 않으면 자칫 어려운 경기가 될 수 있다"고 답했다.

대구전에서 후반 교체로 데뷔전을 치른 페트로프가 선발로 나선다. 차두리 감독은 "지난해 입은 부상에서 이제 막 회복한 상태다. 경기에 많이 뛰지 못했다 보니 차근차근 감각을 끌어올리는 단계다. 속도도, 힘도 있고 특히 부지런하게 움직이는 선수다. 상대 수비진에 어려움을 줄 수 있지 않을까 하는 생각에 선발로 기용하게 됐다"고 설명했다.

데메트리우스가 대구전에서 페널티킥을 실축하며 아쉬움을 남겼다. 차두리 감독은 "K리그1, 2 할 것 없이 페널티킥 때문에 고전하는 팀이 꽤 나오고 있다. 프로라면 가져야 할 운명이다. 페널티킥을 또 얻는다면 변함없이 데메트리우스가 키커로 나설 것"이라며 "(실축이) 경기력에 영향을 끼칠 것이라고 생각하지는 않는다"며 믿음을 보였다.