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[GOAL 화성] 서울서 화성으로, 다시 한번 변화 택한 함선우 "재임대는 내 의지…성장해 돌아가는 게 목표"

화성FC vs Yongin FC
화성FC
Yongin FC
K리그2
S. Ham

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 함선우(21·화성FC)가 다시 한번 변화를 택하게 된 배경을 설명했다.

2024년 겨울 FC서울에 신인으로 입단한 함선우는 지난해 화성으로 임대 이적하며 본격적으로 프로 무대에 발을 내디뎠다. 입단 첫 시즌임에도 불구하고 발군의 기량을 보이며 24경기(1골 2도움)에 나섰고, K리그2 첫 도전장을 내민 화성은 14개 팀 중 10위로 시즌을 마치며 가능성을 확인했다.

함선우는 올겨울 서울로 임대 복귀했지만 경쟁은 쉽지 않았다. 서울은 로스를 영입한 데 이어 계약이 만료된 야잔까지 붙잡으며 수비진 두께를 두텁게 했다. 설 자리가 없었던 함선우는 지난 시즌 몸담은 화성으로 임대를 추진했고, 마침 수비진 보강을 필요로 하던 화성과 이해관계가 맞아떨어지며 이달 초 유니폼을 갈아입게 됐다.

8일 김해FC2008전(2-0 승리)과 15일 천안시티FC전(2-2 무승부)에서 교체로 출전하며 예열을 마친 함선우는 22일 화성종합경기타운에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 4라운드 홈 경기(0-0 무승부)에서 선발 데뷔전을 치렀고, 풀타임을 소화하며 화성의 무실점을 이끌었다.

경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 마주한 함선우는 "수비수로서 무실점을 기록한 것은 괜찮은 결과지만 들여다보면 후반 막바지에 사소한 실수도 많았고, 경기 운영도 처지게끔 한 점이 있었다. 다음 경기부터는 보완해야 할 것 같다"고 입을 열었다.

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비록 화성과 동계 훈련은 함께하지 못했지만 지난 시즌 몸담은 팀인 만큼 적응에 문제는 없다. 함선우는 "성격상 빠르게 적응하는 편인데, (차두리) 감독님을 비롯한 코치진은 불안해하실 수 있다. 그만큼 더 열심히 훈련하고 빠르게 적응하고자 노력하고 있다"고 밝혔다.

화성 임대를 다시 한번 결정하게 된 배경을 묻자 "화성에서도 저를 원하셨지만 사실 제가 오고자 하는 의지가 더 컸다. 당연하게도 언젠가는 서울에서 뛰고 싶기 때문에 그 과정이라고 생각하고 더 성장해 돌아가는 것이 목표"라고 답했다.

이어 잠시 뜸을 들인 함선우는 화성에도 갚을 빚이 있다고 말했다. 함선우는 "화성에 온 이유는 많은 경기에 뛰고 싶기 때문"이라며 "또 지난 시즌 막바지에 팀에 도움이 되지 못한 것은 물론 오히려 피해를 끼친 일이 있었다. 그럼에도 불구하고 다시 왔을 때 팬분들께서 환영해 주시는 모습에 정말 감사했다. 그 은혜를 갚을 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"고 전했다.

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