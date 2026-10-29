[GOAL 현장] K리그 챔피언 서울의 '숨은 영웅' 바베츠 "지금 여기서 너무 행복하고 즐기고 있다"

[골닷컴, 베트남 하노이] 김형중 기자 = FC서울이 K리그 챔피언이 될 수 있었던 요인으로는 김기동 감독의 리더십 뿐만 아니라 각 포지션에서 모든 선수들이 제 역할을 해냈다는 점이 있다. 그 중에서도 궂은 일을 도맡아 하고 왕성한 활동량으로 중원을 책임진 '숨은 영웅' 바베츠의 역할도 컸다.

올 시즌 앞두고 서울에 합류하며 K리그 무대에 도전장을 내민 바베츠는 시즌 초반부터 완벽히 적응한 모습으로 중원을 이끌었다. 32경기에 나서 3골 3도움을 기록하고 라운드 베스트11에도 한 차례 선정됐다.

기록도 기록이지만, 때로는 안정적이고 때로는 터프한 그의 플레이는 서울이 몇 년 동안 해결하지 못했던 척추라인의 완성을 의미했다. 그와 함께 중원 파트너로 뛰는 선수들은 하나같이 그의 엄청난 활동량을 칭찬했다. 이승모는 "바베츠가 헌신적으로 뛰어주고 수비해줘서 내가 앞으로 나갈 수 있다"라고 했고, 손정범은 "활동량이 어마어마하다. 옆에서 뛰지만 그런 면을 많이 배우고 있다"라고 말한 바 있다.

28일 베트남 하노이에 위치한 항더이 스타디움에서 열린 비엣텔FC와 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 E조 3차전에서도 바베츠는 어김없이 선발 출전해 활약했다. 후반 19분 손정범과 교체아웃 되기 전까지 중원 장악은 물론, 수차례 시원한 반대 전환 패스도 선보이며 서울의 공격의 시발점이 되었다. 서울은 이날 5골을 폭격하며 5-0 대승을 거뒀다.

다음 경기 FCS K리그1 02:30 INC

경기 후 바베츠를 만났다. 아직 시즌이 끝난 것은 아니지만 우승을 확정했기에 새로운 환경에서 보낸 첫 시즌을 돌아봤다. 그는 한국 무대에 도전했을 때 부담감은 없었냐는 질문에 "제 기량을 의심한 적 없었다. 힘든 순간도 있었지만 동료들이 항상 저를 도와줘서 이번 시즌 잘할 수 있었다"라고 답했다.

서울에 입단한 계기에 대해선 "일단 저의 한국 에이전트에게 감사하다. 그가 저에게 먼저 연락을 했고, 박혁순 (전력강화)실장과 함께 크로아티아의 저희 동네로 찾아왔다"라며 "우리 셋은 크로아티아에서 저녁 식사를 하면서 감독님의 플랜에 대해 이야기했다. 결국 우리는 모두 저의 이적에 동의했고 그렇게 FC서울로 오게 되었다. 구단의 역사와 얼마나 큰 클럽인지 알고 행복했다"라고 말했다.

신입생 바베츠가 시즌 내내 훌륭한 퍼포먼스를 선보이자 팬들은 기쁘기도 하지만, 한편으로는 불안감도 느끼고 있다. 더 좋은 조건을 제시하는 외국 클럽으로 이적하는 거 아니냐는 이야기가 있기 때문이다. 당사자에게 물었다. 바베츠는 "지금 행복하고 매 순간 즐기고 있다. 시즌 후에 어떻게 될 지 지켜봐야겠지만, 남은 5경기와 챔피언스리그에 집중할 생각이다. 축구가 어떻게 될지 모르는 것이지만, 지금은 FC서울과 계약 중이고 팀에 집중할 것"이라고 잘라 말했다.

개인 상 욕심이 있는지도 궁금했다. 지금 같은 분위기면 베스트11 미드필드 부문 한 자리는 유력하다. 그는 "기자 분들이 저에게 말씀해 주셔야 하지 않나?"라며 웃은 뒤, "뽑히면 정말 영광일 것이다. 그러나 그걸 생각하기 보단 팀에 집중해 남은 경기를 잘 치르는 것이 중요하다"며 성숙한 답변을 내놓았다.

한편, 서울은 내달 1일 인천유나이티드와 파이널 라운드 첫 경기이자 시즌 34라운드 홈 경기를 치른다.