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[골닷컴, 인천] 김형중 기자 = 올 시즌 K리그1 MVP 후보 강원FC 김대원이 또 한 번 득점포를 쏘아 올리며 존재감을 보여줬다.

강원은 29일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드 인천유나이티드와 원정 경기에서 4-1로 대승을 거뒀다. 최병찬이 해트트릭을 했고 김대원의 쐐기골에 힘입어 승점 3점을 쌓은 강원은 4위로 점프하며 다음 시즌 아시아 무대 도전을 이어갔다.

이날도 어김없이 왼쪽 미드필더로 선발 출전한 김대원은 88분을 뛰었다. 강성윤이 퇴장 당해 수적 열세에 놓인 후반 29분에는 한 골 더 달아나는 득점포까지 터트리며 승리에 쐐기를 박았다.

이날 득점으로 김대원은 올 시즌 35경기 출전 11골 11도움을 기록했다. 커리어 하이였던2022시즌 올린 12골 13도움에는 조금 못 미치지만 10-10 이상을 기록하며 엄청난 시즌을 보냈다. 이 같은 활약으로 김진수, 이동경과 함께 K리그1 MVP 후보에도 올랐다.

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경기 후 믹스트존에서 만난 김대원은 “오늘 경기가 올 시즌에 있어서 가장 중요한 경기라고 생각을 했는데 다행히 최병찬 선수의 해트트릭 덕분에 저희가 대승을 하고 좀 가벼운 마음으로 캄보디아 원정을 떠날 수 있을 것 같아서 기쁘다”라고 소감을 전했다. 강원은 12월 3일 프놈펜 크라운과 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 조별예선 마지막 경기를 원정에서 치른다.

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전반 41분 강원이 페널티킥으로 선제골을 얻었다. 원래 전담 키커는 김대원인데 그는 최병찬에게 양보했다. 이에 대해 “상대 골키퍼 김동원 선수랑 제가 이제 군대에 같이 있었어서 아무래도 저에 대한 데이터가 있을 거라는 생각을 순간적으로 했다. 차라리 그래도 얻은 선수가 차는 게 나을 거라는 생각에 양보했다”라고 설명했다.

MVP 후보에 올랐기 때문에 공격포인트 욕심이 났을 법도 했지만 의외의 결정이었다. 그는 “사실 공격 포인트 개수도 중요하지만, 그렇게 따지면 2022년에도 제가 받았어야 된다고 생각한다. 결국에는 선수의 인지도나 뭔가 좀 그런 부분들이 더 크게 작용하는 것 같기도 하다. 그래서 공격 포인트 개수보다는 그냥 제가 얼마나 더 경기장에서 꾸준한 모습을 보여줄 수 있는지에 더 집중을 하며 시즌 치르고 있다. 그러다 보니 감사하게도 또 후보에도 올랐다”라고 말했다.

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이어 “사실 저는 국가대표 선수도 아니고 다른 후보들에 비해서 인지도도 떨어지다 보니까 사실 제가 받기 위해서는 그 후보들보다도 월등한 활약을 해야 가능하다고 생각한다. 제가 부족하다고 생각하고 저를 더 다그치는 것 같다”라고 이야기했다.

올 시즌 최고의 활약을 펼치고 있는 김대원은 지난 시즌에 비해 크게 발전한 것은 못 느낀다고 말했다. 그는 “제가 가진 기량이 있어서 뭔가 특출나게 큰 성장을 했다기 보단 올 시즌에는 그 해의 운이 더 중요하다고 좀 많이 느끼고 있다. 사실 훌륭한 동료 선수들을 만났고, 또 희생적으로 저 대신 많이 뛰어 주는 친구들을 만나서 그 친구들 덕분에 제가 좋은 활약을 하고 있는 거다”라며 동료들에게 공을 돌렸다.

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또 “정경호 감독님께서 축구적으로도 뭔가 명확한 게임 모델이 있으시기 때문에 그런 축구를 잘 이행하려고 노력하다 보니까 올 시즌 좋은 활약을 하고 있는 것 같다”라고 설명했다.

마지막으로 MVP 관련해 어필하고 싶은 부분이 있냐는 질문에 한참 생각한 그는 “시도민 구단 선수가 10-10이라는 기록을 세우기가 쉽지 않다고 생각한다. 외부에서는 어떻게 생각할지 모르겠지만, 당장 생각나는 선수라고 해봤자 세징야 말고는 없는 것 같다. 그런 부분들을 조금 더 높게 평가를 해 주시면 감사할 것 같다”라며 웃었다.