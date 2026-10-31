[GOAL 현장] ‘K리그1 2위 싸움+ACLE 병행’ 정정용 감독, “추춘제 어떤 구조 만드는지 관건”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 추춘제의 필요성을 언급했다.

전북현대와 대전하나시티즌은 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

전북과 대전의 대결은 2위 싸움의 분수령이었고 혈투가 예상됐지만, 승점 1점 획득에 그치면서 유리한 고지를 점하지 못했다.

정정용 감독은 “선수들은 최선을 다했다. 집중력을 발휘해 무실점으로 마친 건 만족한다. 아쉬운 건 축구는 득점해야만 승리할 수 있다”고 말했다.

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전북은 이날 평소와는 다르게 외인 4인을 선발로 투입하면서 공격에 힘을 줬다.

정정용 감독은 “공격 전술적으로는 구조적인 형태가 잡히지는 않지만, 개인의 능력으로 만들어 내는 걸 요구했다. 아쉬운 부분이 없지 않아 있지만, 발전시키면 위협적일 것 같다”고 평가했다.

K리그는 AFC 클럽 대항전과 경기 일정 운영 시스템이 다르다. 리그 막바지에 순위 싸움을 위해서 ACLE 초반을 포기하는 그림이 그려지고 있다.

전북 역시 2위 싸움이 한창인 상황에서 ACLE에 온전히 힘을 쏟지 못하고 있다. K리그도 추춘제를 도입해야 한다는 목소리가 높아지는 이유다.

정정용 감독은 “환경이 쉽지 않은 부분도 있다. 시스템으로 떨어질 수밖에 없다. 트렌드이기에 추춘제 전환이 필요하다. 어떤 구조를 만드는지 관건이다”고 언급했다.

이어 “일본이 먼저 시작했으니 배울 건 배우면서 준비해야 한다. 구조적인 부분에 변화가 필요하다”고 덧붙였다.

사진=한국프로축구연맹