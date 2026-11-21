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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 김기동 감독이 느슨해진 상황 속에서도 목표는 뚜렸했다.

FC서울은 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 경기를 치른다.

서울은 10년 만에 K리그1 우승을 확정했기에 여유가 있다. 챔피언스리그2(ALCT) 16강 진출에 초점이 맞춰진 상황이다.

이러한 상황에서 핵심 수비수 야잔이 빠졌다. 대표팀 일정 후 개인 사정으로 복귀하지 않았고 ACLT 일정이 치러지는 인도네시아 반둥으로 합류하기로 한 상황이다.

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김기동 감독은 “끝까지 마무리하는 것도 중요한데 좋은 일로 빠진 것이다”고 언급했다.

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서울은 우승 확정으로 분위기가 다소 풀어질 수 있지만, 경기 내용은 잡겠다는 각오다.

김기동 감독은 “승패를 떠나 좋은 경기력은 보여줘야 한다. 이번 시즌 전북에 패배하지 않았다”고 의지를 불태웠다.

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이어 “K리그1 우승은 결정됐다. 아무래도 ACLT에 초점을 맞춘 상황이다. 나머지 경기를 모두 잡아야 16강을 바라볼 수 있다. 그렇다고 전북 상대로 그렇다고 터무니없는 경기력을 보여주기는 싫다”고 다짐했다.

사진=한국프로축구연맹