[GOAL 현장] ‘K리그 이달의 감독 vs KFA 올해의 감독’ 치고 받았다...이정효의 수원, 화성 원정에서 극장골로 2-1 승리

[골닷컴, 화성] 김형중 기자 = K리그 5월 이달의 감독 화성FC 차두리 감독과 지난해 대한축구협회(KFA) 어워드 남자 감독상 주인공 수원삼성 이정효 감독이 맞붙었다. 일류첸코의 극장골이 나오면서 이정효 감독이 승리했다.





화성은 6일 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 열린 하나은행 K리그2 2026 15라운드 수원과 홈 경기에서 1-2로 패했다. 전반 막판 장민준의 선제골로 앞서간 화성은 후반 강현묵에게 실점했고, 후반 추가시간 막판 일류첸코에 실점하며 패했다.





화성 차두리 감독은 3-4-3으로 나왔다. 김승건 골키퍼가 골문을 지켰고 장민준, 보이노비치, 박준서가 스리톱을 구성했다. 미드필드는 박경민, 이종성, 박재성 김대환이 나섰고, 전방에는 제갈재민, 플라나, 김병오가 포진했다.





수원 이정효 감독은 4-4-2로 맞섰다. 김민준이 장갑을 꼈고, 김민우, 송주훈, 고종현, 이상민이 포백에 섰다. 중원은 고승범과 정호연이 맡았고 측면에는 이준재와 박현빈이 섰다. 최전방 투톱에는 헤이스와 파울리뇨가 나섰다.





양 팀은 초반부터 팽팽하게 맞섰다. 화성은 오른쪽의 플라나를 중심으로 공격을 전개했고 수원은 고승범이 뛰어난 활동량을 바탕으로 전방에 지속적으로 볼을 투입했다. 전반 10분 수원 박현빈이 포문을 열었다. 수원은 이어 고승범과 파울리뇨가 슈팅을 때렸지만 결실을 맺지 못했다.





시간이 지날수록 수원이 주도권을 잡았다. 화성은 전반 36분 골키퍼 김승빈의 실수까지 나오며 위기를 맞았다. 박현빈의 슈팅이 수비 맞고 굴절되어 높이 뜨자 김승빈이 골문을 비우고 나왔지만 어설픈 플레이로 헤이스의 헤더로 이어졌다. 이어 이상민이 빈 골문을 향해 슈팅했지만 빗나갔다. 수원으로선 아쉬운 찬스였고 화성으로선 천만 다행이었다.





전반 41분까지 슈팅 한 번 때리지 못했던 화성이 선제골을 터트렸다. 플라나의 코너킥을 쇄도하던 장민준이 왼발로 밀어 넣었다. 수원 수비는 보이노비치에 시선이 쏠리며 장민준을 놓치고 말았다. 양 팀의 전반전은 1-0 화성이 앞선 채 종료됐다.





이정효 감독은 후반 시작과 함께 이준재를 빼고 일류첸코를 투입하며 공격을 강화했다. 후반 4분 화성이 빠른 역습으로 골문을 노렸다. 중원에서 볼을 빼앗아 우측으로 연결했고 김대환이 스피드를 살려 문전까지 돌진했다. 이어 오른발로 때린 슈팅이 김민준 골키퍼에 막혔고 제갈재민이 재차 슈팅했지만 수비에 막혔다.





경기가 풀리지 않던 수원은 파울리뇨 대신 강현묵을 넣었다. 화성은 김병오를 빼고 득점 2위 페트로프를 출전시켰다.





후반 12분 화성이 다시 한번 역습 찬스를 맞이했다. 제갈재민이 빠른 발로 단숨에 아크 부근까지 진입해 고종현의 파울을 유도했다. 플라나가 직접 프리킥을 때렸지만 골대를 넘어갔다.





후반 22분 수원이 동점골을 터트렸다. 오른쪽에서 올라온 헤이스의 크로스를 강현묵이 머리로 돌려 놓았지만 수비 맞고 나왔다. 이를 다시 강현묵이 오른발로 밀어 넣으며 경기의 균형을 맞췄다. 차두리 감독은 전성진과 데메트리우스를 넣으며 중원에 변화를 줬다. 이정효 감독도 김도연을 투입했다.





후반 28분 교체로 들어간 화성 스트라이커 페트로프가 오른발 슈팅을 때렸지만 골대를 살짝 벗어났다. 이후 양 팀은 결승골을 위해 치고 받았다. 화성은 데메트리우스의 오른발, 수원은 일류첸코의 헤더로 골문을 노렸지만 무산되었다. 두 팀 감독 모두 승부수를 걸었다. 이정효 감독은 박대원과 정동윤을 넣었고, 차두리 감독은 김정민과 임병훈을 투입하며 5개의 교체 카드를 모두 사용했다.





후반 39분 화성 임병훈이 박스 안에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 그러나 주심은 온 필드 리뷰를 실시했고 슈팅 전 상대 수비를 가격하는 파울로 득점 취소를 선언했다. 이 과정에서 화성 벤치에 있던 코칭스태프 한 명이 강한 항의로 퇴장 당했다.





후반 추가시간이 8분 주어졌다. 양 팀은 끝까지 치열한 공방전을 벌였다. 페트로프가 역습 상황에서 슈팅까지 연결했지만 벗어났다. 강현묵의 슈팅은 뜨고 말았다. 후반 추가시간도 끝나갈 무렵, 일류첸코가 득점에 성공했다. 화성 수비가 걷어낸 것이 송주훈 머리에 맞고 패스가 되었고 골문 앞에서 일류첸코가 밀어넣었다. 경기는 수원의 2-1 역전승으로 끝났다. 이날 경기장에는 1만 5천 명이 넘는 많은 관중이 입장했다.