[GOAL 현장] ‘ACLE 반환점’ 전북, 안방 축포 터트릴까? 조호르 상대 ‘모따-이탈로 선봉’...이승우-콤파뇨 벤치

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 안방에서 축포를 터트릴까?

전북현대는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 조호르 다룰 탁짐과 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전을 치른다.

ACLE은 8경기를 치러 동부, 서부 각 8개 팀이 16강에 진출한다. 전북은 8위에 안착해야만 토너먼트 라운드를 치를 수 있다.

전북은 현재 1승 1무 1패, 10위로 ACLE 반환점을 도는 상황에서 승리를 통해 순위를 끌어올려야 한다.

다음 경기 GAN K리그1 02:30 JEO

반면, 조호르는 이번 시즌 ACLE에서 포항스틸러스, 태국의 2팀 부리람 유나이티드, 포트FC를 상대로 승점을 따내면서 2승 1무로 무패를 질주 중이다.

전북의 정정용 감독은 “홈에서 열리는 만큼 승리를 가져와야 한다. 총력전으로 결과를 가져오겠다”고 예고한 바 있다.

전북은 모따, 이탈로, 강상윤, 이동준, 김진규, 맹성웅, 최우진, 김영빈, 박지수, 연제운, 송범근이 선발 출격한다.

벤치에서는 콤파뇨, 티아고, 이승우, 도도, 김승섭, 이영재, 감보아, 김하준, 조위제, 김태현, 황승준, 이주현이 출격 명령을 기다린다.

사진=한국프로축구연맹