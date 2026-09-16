[GOAL 현장] ‘ACL 첫 경기 역전승‘ 정정용 감독, “가시와, 후반전 피지컬 부분 힘들 거라 예상”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 미소를 지었다.

전북현대는 16일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 가시와 레이솔과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.

전북은 AFC의 클럽 대항전이 분류된 후 챔피언스리그2(ACLT) 무대만 밟았을 뿐 ACLE 첫 출전이다.

정정용 감독은 “최선을 다해준 선수들 고맙다. 팬들에게 ACLE 첫 경기, 홈에서 승리를 드릴 수 있어서 행복하다”고 말했다.

이어 “주말 K리그1 경기가 이어진다. 분위기를 이어갈 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

정정용 감독은 전북에서 ACL 데뷔전을 치렀다. 안방에서 승리를 거두면서 쾌조의 출발을 끊었다.

이에 대해서는 “어떤 감독이든 ACL 출전을 원할 것이다. 첫 경기 승리는 행복하다. 선수들이 자신감을 가지고 순항할 수 있었으면 좋겠다”고 만족감을 드러냈다.

끝으로 “가시와의 점유율이 좋았다. 외국인 선수가 없기에 후반전 피지컬 부분에서 힘들 거라고 예상했다. 스피드가 좋은 선수들이 있기에 적절하게 활용하면 찬스가 올 거라고 믿었다”고 평가했다.

사진=한국프로축구연맹