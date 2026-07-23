[GOAL 현장] '7번째 별을 위해!' 외친 정승원 멀티골, FC서울 홈에서 포항 3-1 완파...승점 10점 차 선두 질주

[골닷컴] 김형중 기자 = K리그1 선두 FC서울이 또 한 번 승리를 따내며 2위와 승점 차를 10점으로 벌렸다.





서울은 22일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 포항스틸러스와 하나은행 K리그1 2026 19라운드 홈 경기에서 3-1로 승리했다. 전반전 클리말라의 선제골로 앞서간 서울은 후반 트란지스카에게 실점했지만 정승원이 멀티골을 뽑아내며 승점 3점을 따냈다.





서울은 구성윤 골키퍼가 골문을 지켰고 김진수, 로스, 야잔, 최준, 송민규, 바베츠, 손정범, 정승원, 클리말라, 안데르손이 선발 출격했다. 포항은 황인재가 장갑을 꼈고, 김동진, 박찬용, 신광훈, 김호진, 이창우, 기성용, 김예성, 트란지스카, 이호재, 황서웅이 먼저 나왔다.





경기 전 만난 포항 박태하 감독은 최근 폼이 좋은 트란지스카에 대해 “K리그가 적응하기 쉽지 않은 리그인데 스스로 노력을 많이 했다”라며 이유를 설명했다. 서울 김기동 감독은 포항 사령탑 시절 제자이자 이날 상대해야 하는 이호재에 대해 “정말 많이 성장했다. 예전에는 피지컬만 좋았는데 지금은 자신감도 있고 슈팅도 어떻게 때릴 줄 알더라”라며 칭찬했다. 이호재는 현재 리그 득점 1위를 달리고 있다.





경기 초반은 팽팽했다. 양 팀은 조심스럽게 경기를 하며 상대 빈틈을 엿봤다. 전반 15분 서울 정승원의 첫 슈팅이 나왔다. 포항도 점차 공격을 끌어올렸다. 전반 19분 이호재가 트란지스카의 패스를 받아 결정적인 오른발 슈팅을 때렸지만 구성윤 골키퍼에게 걸렸다.





전반 28분에는 정승원이 송민규의 패스를 받아 오른발 인사이드 슈팅을 때렸다. 그러나 황인재 골키퍼 정면으로 향하며 득점에 실패했다. 조금씩 두드리던 전반 35분 서울의 선제골이 터졌다. 황인재의 킥이 짧아 서울이 잘라냈고, 안데르손이 치고 들어간 뒤 컷백을 내준 것을 클리말라가 왼발로 마무리했다. 전반은 1-0 서울이 리드한 채 종료되었다.





후반 시작과 함께 포항은 조상혁과 완델손을 투입했다. 후반 10분 포항의 동점골이 나왔다. 기성용의 날카로운 크로스를 트란지스카가 머리로 받아 넣었다. 로스가 끝까지 막으려 몸을 날렸지만 볼은 골대 맞고 골문 안으로 들어갔다. 공식 기록은 로스의 자책골로 되었다.





후반 16분에는 신광훈이 페널티박스 바로 바깥에서 클리말라를 막으며 손을 써 경고를 받았다. 서울은 정승원이 직접 프리킥을 시도했고 황인재 손끝에 걸린 뒤 골대 맞고 나왔다. 김기동 감독은 문선민을 투입하며 공격에 속도를 더했다. 효과는 바로 나타났다. 후반 23분 문선민이 수비 두 명을 따돌리고 박스 안으로 볼을 투입했고 정승원이 수비 경합을 이겨내며 넘어지면서 오른발로 밀어 넣었다. 서울의 2-1 리드.





박태하 감독은 니시야 켄토를 넣어 중원의 에너지를 높였다. 서울은 조영욱을 투입하며 대응했다. 이어 양 팀은 각각 이승모와 정한민도 넣으며 승부수를 던졌다.





후반 42분 정승원의 추가골이 터졌다. 이승모가 오른쪽 하프스페이스를 돌파한 뒤 내준 크로스를 정승원이 잡아 왼발로 때려 골망을 흔들었다. 두 골 뒤진 포항은 만회하기 위해 라인을 올렸다. 서울은 포항 뒷 공간을 공략했다. 후반 44분 안데르손이 돌파 후 시도한 슈팅은 황인재 골키퍼가 가까스로 잡아냈다.





후반 추가시간이 7분 주어졌다. 서을은 계속해서 역습을 노렸다. 조영욱이 박스 안에서 때렸지만 골문을 벗어났다. 이후 포항의 공격을 잘 막아냈고 결국 경기는 서울의 3-1 승리로 막을 내렸다.