[GOAL 현장] ‘6위 조준’ 인천, 이청용-무고사 선발 출격...전북의 선두 추격 선봉은 ‘티아고-이탈로’

[골닷컴, 인천] 반진혁 기자 = 인천유나이티드와 전북현대가 각각 6위와 선두 추격이라는 목표를 품었다.

인천유나이티드와 전북현대는 30일 오후 7시 30분 인천축구전용경기장에서 하나은행 K리그1 2026 26라운드 경기를 치른다.

인천은 기회다. 전북을 상대로 승점 3점을 따낸다면 6위까지 순위를 끌어올릴 수 있다. 특히, 이번 시즌 2번의 맞대결에서 모두 승리한 좋은 기억을 재현하겠다는 각오다.

인천은 이청용, 무고사, 이동률, 서재민, 이명주, 레안드로, 김명순, 김건희, 박경섭, 이주용, 김동헌이 선발 출격한다. 벤치에서는 페리어, 이민혁, 정치인, 김성민, 제르소, 최승구, 문지환, 이상기, 이태희가 대기한다.

전북은 상황이 급하다. 인천을 상대로 승리하지 못한다면 2위 탈환은 물거품이 된다.

전북은 티아고, 이탈로, 강상윤, 이동준, 김진규, 감보아, 최우진, 김영빈, 박지수, 김태환, 송범근이 선발 명단에 이름을 올렸다. 모따, 이영재, 김승섭, 이승우, 맹성웅, 김태현, 김하준, 연제운, 이주현이 벤치에서 출격 명령을 기다린다.

사진=한국프로축구연맹