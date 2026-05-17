[GOAL 현장] '2-0→2-2→3-2' 돌풍의 화성, '선두' 부산 무너뜨리고 파죽의 6경기 무패…제갈재민 '데뷔골+멀티골'

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = '차두리호' 화성FC의 돌풍이 심상치 않다.

화성은 17일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열린 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 12라운드 홈 경기에서 제갈재민의 데뷔 멀티골과 페트로프의 결승골을 앞세워 3-2로 승리했다. 이날 승리로 화성은 6경기 연속 무패 행진(4승 2무)을 달리며 4위(5승 4무 3패·승점 19)로 도약했다.

차두리 화성 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내 들었다. 김승건이 골문을 지켰고, 장민준-보이노비치-박준서가 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 박경민-전성진-박재성-김대환이 자리했고, 최전방에 제갈재민-김병오-플라나가 포진했다.

이에 맞서는 조성환 부산 감독은 4-4-2 포메이션으로 응수했다. 구상민이 골키퍼 장갑을 착용했고, 전성진-김희승-김진혁-장호익이 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 김현민-손준석-이동수-김세훈이 위치했고, 최전방의 크리스찬-가브리엘이 화성 골문을 겨냥했다.

전반에만 무려 4골이 터지는 난타전이 연출됐다. 포문을 연 팀은 화성이었다. 전반 15분 왼쪽 측면에서 순간적인 압박으로 볼을 탈취한 제갈재민이 빠르게 치고 들어간 뒤 박스 안의 김병오에게 연결했다. 이후 김병오가 부산 수비진의 시선을 분산시킨 뒤 다시 쇄도하는 제갈재민에게 패스했고, 제갈재민의 지체 없는 오른발 슛이 그대로 골망을 흔들었다.

화성 유니폼을 입고 데뷔골을 신고한 제갈재민의 발끝이 또 한 번 불을 뿜었다. 전반 21분 하프라인 부근에서 김대환의 패스를 이어받은 뒤 특유의 빠른 속도를 살려 전진했고, 아크 정면에서 오른발 중거리 슛으로 추가골을 뽑아냈다. 전반 29분 박스 안에서 일대일 상황을 맞은 플라나의 왼발 슛은 구상민의 선방에 막혔다.

부산이 반격에 나섰다. 전반 30분 박스 안에서 이동수의 로빙 패스를 받은 가브리엘이 니어 포스트를 노리는 감각적인 왼발 슛으로 골망을 갈랐다. 이어 6분 뒤인 전반 36분 김현민의 크로스에 이은 김세훈의 문전 헤더가 김승건의 선방에 막혀 튕겨 나왔고, 세컨드 볼을 크리스찬이 오른발로 차 넣으며 동점골을 터뜨렸다.

후반 들어 역습에 역습을 거듭하는 공방전이 펼쳐졌다. 끝내 웃은 쪽은 화성이었다. 후반 28분 플라나의 코너킥 이후 혼전 상황에서 튀어 오른 볼을 교체 투입된 페트로프가 오른발로 밀어 넣으며 결승골을 완성했다. 이후 부산은 동점골을 위해 공격에 열을 올렸으나 끝내 화성 골문을 열지 못했고, 경기는 화성의 3-2 승리로 막을 내렸다.