[GOAL 현장] '2-0→2-2→3-2' 결국 해결사는 에드가였다! 대구, 난타전 끝 충남아산 꺾고 3연승 '신바람'

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 결국 해결사는 에드가였다.

대구FC는 15일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열린 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 홈 경기에서 박기현, 세라핌, 에드가의 연속골에 힘입어 3-2로 승리하며 3연승의 신바람을 냈다.

임관식 충남아산 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 신송훈이 골키퍼 장갑을 착용했고, 김주성-최희원-막스-박종민이 수비라인을 구성했다. 미드필드진에 박시후-손준호-김영남-김정현이 위치했고, 최전방에 김혜성-은고이가 포진했다.

이에 맞서는 김병수 대구 감독도 4-4-2 포메이션으로 응수했다. 한태희가 골문을 지켰고, 정헌택-김강산-김주원-황재원이 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 박기현-류재문-한국영-세라핌이 자리했고, 최전방에 김주공-데커스가 배치됐다.

전반 9분 충남아산이 첫 슈팅을 기록했다. 전반 9분 김정현이 아크 정면에서 시도한 왼발 슛이 한태희의 정면으로 향했다. 전반 13분 왼쪽 측면에 위치한 은고이의 컷백에 이은 김혜성의 박스 안 왼발 슛은 골대 오른쪽으로 벗어났다. 전반 18분 은고이의 드리블 이후 박스 안 컷백은 김주원이 몸을 던져 막아냈다.

대구 역시 가만 있지 않았다. 서서히 공격에 열을 올렸고, 전반 36분 역습 상황에서 포문을 열었다. 전반 36분 세라핌이 오른쪽 측면에서 올린 크로스가 박종민의 뒤로 흘렀고, 문전에서 볼을 잡은 박기현이 호쾌한 왼발 슛으로 선제골을 터뜨렸다.

전반 42분에는 김주공이 전방 압박으로 볼을 탈취한 뒤 일대일 상황을 맞았고, 반대편으로 쇄도하는 세라핌에게 내줬다. 이후 세라핌의 침착한 오른발 슛이 골망을 흔들었다. 충남아산은 전반 45분 박종민이 얻어낸 페널티킥을 은고이가 성공시키며 점수 차를 좁혔다.

양 팀 모두 후반 시작 전 변화를 꾀했다. 대구는 박기현 대신 박인혁, 충남아산은 김혜성과 김정현 대신 김종민과 한교원을 투입했다. 대구의 흐름이 계속됐다. 후반 7분 왼쪽 측면에 위치한 정헌택의 크로스 이후 박인혁의 헤더는 골대 오른쪽으로 벗어났다.

후반 16분 충남아산이 결정적인 기회를 맞았다. 박시후가 전방 압박으로 볼을 뺏어낸 뒤 아크 정면으로 밀고 들어가 오른발 중거리 슛을 시도해 봤으나 정확히 임팩트가 되지 않으며 한태희의 품에 안겼다. 충남아산은 후반 18분 박시후 대신 데니손, 후반 28분 김영남 대신 최치원을 투입하며 공격에 힘을 실었다.

데커스의 높이를 활용한 대구의 공격이 점점 맞아 들어가기 시작했다. 후반 31분 데커스가 황재원의 코너킥을 헤더로 떨어뜨려 놓으며 문전의 세라핌에게 기회가 찾아왔으나 회심의 오른발 슛이 신송훈의 선방에 막혔다. 대구는 후반 33분 김주공을 불러들이고 에드가를 투입하며 승부수를 던졌다.

충남아산은 후반 39분 은고이의 동점골로 균형을 맞췄으나 곧장 실점을 허용하며 추격 의지가 꺾였다. 후반 42분 정헌택의 박스 안 로빙 패스를 문전에 위치한 에드가가 오른발로 강하게 차 넣으며 달아나는 득점을 올렸다. 대구는 후반 추가시간 류재문과 데커스 대신 카를로스와 김형진을 투입하며 굳히기에 나섰고, 끝까지 점수 차를 지켜내며 승점 3을 챙기는 데 성공했다.