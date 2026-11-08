[GOAL 현장] '2전 3기' 수원이 마침내 해냈습니다…두비츠카스·르본 연속골→용인 2-0 꺾고 K리그1 승격 확정

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = '전통 명가' 수원삼성이 K리그1 무대로 돌아온다.

수원은 8일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈 경기에서 두비츠카스와 르본의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이로써 1위 수원(30경기 20승 6무 4패·승점 66)은 2경기를 남겨 두고 3위 서울 이랜드 FC(30경기 17승 6무 7패·승점 57)와 승점 차를 9로 벌리며 조기에 K리그1 승격을 확정했다. 지난 2023시즌 K리그2 강등 이후 세 번째 도전 만에 이룬 결실이다.

이정효 수원 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김준홍이 골문을 지켰고, 이상민-한현서-모경빈-이건희가 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 르본-김민우-김성주-강성진이 위치했고, 최전방에 루이스-두비츠카스가 포진했다.

이에 맞서는 최윤겸 용인 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 노희동이 골키퍼 장갑을 착용했고, 이재형-이진섭-곽윤호-김현준이 수비진을 이뤘다. 중원에 김한서-최영준이 자리했고, 2선의 진태호-조재훈-유동규가 최전방의 가브리엘을 지원 사격했다.

포문을 연 팀은 수원이었다. 전반 4분 강성진이 아크 정면에서 시도한 오른발 중거리 슈팅이 노희동의 정면으로 향했다. 전반 18분 두비츠카스의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 이진섭에게 맞고 굴절돼 엔드 라인 밖으로 벗어났다. 전반 25분 루이스의 아크 정면 왼발 슈팅은 골문 위로 높이 떴다.

용인은 철저한 선수비 후역습 콘셉트로 수원 뒷공간을 공략했다. 전반 27분 파 포스트를 노린 가브리엘의 박스 안 오른발 슈팅은 골문 왼쪽을 비켜갔다. 이후에도 간헐적인 역습으로 수원 골문을 노렸지만 한 끗이 모자랐다.

수원에 변수가 찾아왔다. 전반 28분 이상민이 통증을 호소하며 그라운드에 주저앉았고, 결국 이준재와 교체됐다. 이후 전반 33분 기다리던 선제골을 터뜨렸다. 김민우의 코너킥을 두비츠카스가 문전에서 헤더로 돌려놓으며 골망을 흔들었다. 전반 추가시간 이재형의 코너킥에 이은 김현준의 헤더는 골문 위로 떴다.

용인은 후반 시작과 함께 조재훈을 불러들이고 비티뉴를 투입하며 공격에 힘을 실었지만, 이렇다 할 장면을 만들어 보기도 전에 추가골을 허용했다. 후반 10분 박스 안 혼전 상황에서 높이 떠오른 볼을 르본이 오른발 바이시클 킥으로 마무리하며 골망을 갈랐다.

흐름을 탄 수원이 용인을 밀어붙이기 시작했다. 후반 16분 르본의 박스 안 오른발 슈팅은 노희동의 품에 안겼다. 후반 24분 강성진의 박스 바깥 왼발 중거리 슈팅은 노희동이 또 한 번 몸을 던져 막아냈다. 이후 수원은 점수 차를 잘 지켜내며 안방에서 무실점 승리를 챙겼고, 세 시즌 만에 K리그1 무대 복귀를 알렸다.