[GOAL 현장] '2위 양보 없다' 울산, 야고 결승골 앞세워 서울 2-1 제압...3위 대전과 4점 차 유지

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 울산 HD가 우승을 확정한 FC서울을 물리치고 2위 자리를 사수했다.

울산은 8일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 서울과 원정 경기에서 2-1로 승리했다. 전반 중반 이동경이 선제골을 터트린 울산은 후반전 이한도에게 동점골을 허용했지만 정규시간 막판 야고가 결승골에 성공하며 승리를 장식했다. 이로써 울산은 승점 3점을 추가하며 57점이 됐다. 같은 시각 인천유나이티드에 승리를 거둔 대전하나시티즌과 4점 차 2위 자리를 유지했다.

홈 팀 서울은 구성윤 골키퍼와, 최준, 이상민, 야잔, 김진수, 바베츠, 황도윤, 정승원, 안데르손, 후이즈, 문선민이 선발 출전했다. 이에 맞서는 울산은 조현우 골키퍼와 정승현, 김영권, 트로야크, 조현택, 윤종규, 박용우, 토마스, 에릭, 이진현, 이동경을 내세웠다.

전반전은 팽팽했다. 초반에는 서울이 후이즈와 정승원을 앞세워 공격적으로 나섰다. 울산도 에릭과 이동경의 슈팅으로 맞섰다. 전반 20분 윤종규가 결정적인 슈팅 찬스를 잡았지만 골대를 벗어났다.

전반 34분 이동경의 선제골이 터졌다. 왼쪽에서 조현택의 패스를 받은 이동경은 페널티 박스 안으로 치고 들어갔고 그대로 왼발로 때려 골대 구석을 갈랐다. 순간적으로 바베츠와 야잔을 따돌리는 개인 능력이 빛나는 순간이었다. 전반은 울산이 한 골 앞선 채 끝났다.

후반 시작과 함께 서울은 후이즈 대신 조영욱을 투입했다. 한 골 뒤진 서울은 공세를 이어갔다. 후반 23분 안데르손이 왼발로 때린 슈팅이 골대 구석을 향했지만 조현우 골키퍼의 그림 같은 세이브에 막혔다.

울산도 보야니치와 야고를 투입하며 변화를 줬다. 후반 29분 서울이 동점골에 성공했다. 문전 혼전 속에 교체자원 이한도가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 최근 출산한 이한도는 아기 세레머니를 펼치며 자축했다.

그러나 울산의 막판 집중력이 빛났다. 울산은 역전골을 노리던 서울의 볼을 빼앗은 뒤 오른쪽 하프스페이스를 공략했다. 이희균의 패스를 받은 토마스가 지체없이 반대쪽으로 크로스했고 야고가 왼발로 마무리했다. 17호 골을 터트린 야고는 이날 결장한 클리말라를 따돌리고 득점 랭킹 단독 1위로 올라섰다.

후반 추가시간이 4분 주어졌다. 서울은 끝까지 동점골을 위해 공격했지만 울산 수비를 이겨내지 못했다. 결국 경기는 원정 팀 울산의 2-1 승리로 끝났다.