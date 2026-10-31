[GOAL 현장] ‘2위 싸움 분수령’ 황선홍 감독, “뒤가 없어...수비 방법 바꿨다”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 변화 속에 결과를 얻을 수 있을까?

대전하나시티즌 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기를 치른다.

대전은 주중 비셀 고베와 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 3차전을 치르는 등 강행군이 이어지고 있다.

황선홍 감독은 “나도 힘든데 선수들은 오죽할까. 일정이 너무 촘촘하게 이어지고 있다”고 토로했다.

다음 경기 KAR AFC 챔피언스리그 05:00 DAE

대전은 이번 시즌 전북을 상대로 전적에서 열세를 보이다가 지난 9일 2-1 승리로 축포를 터트렸다.

대전이 안방에서 전북을 꺾는 건 18년 만이었다. 이 기세를 등에 업고 내친김에 원정 승리를 노린다.

황선홍 감독은 “수비 방법을 바꿨다. 티아고가 제일 경계 대상이다. 제공권 공격이 많은 팀이다”고 언급했다.

전북은 평소와는 다르게 4인 외인을 선발로 출격시킨다. 이에 대해서는 “공격에 힘을 준 것 같다. 개인 능력이 좋은 선수들이 많다”며 경계심을 늦추지 않았다.

그러면서 “두 팀 모두 뒤가 없다”며 반드시 승리를 따내겠다고 다짐했다.

사진=한국프로축구연맹