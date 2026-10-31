[GOAL 현장] '1년 내내 1등으로 출근하는 성실함→난적 상대 선제골' 유동규 "골대 상단으로 때리라 하셔서"

[골닷컴, 용인] 김형중 기자 = 용인FC가 유동규의 선제골에 힘입어 4골이나 폭발했다. 모처럼 화력을 뽐낸 용인은 다이렉트 승격을 노리던 '난적' 서울 이랜드 FC를 제압했다.

용인은 31일 오후 2시 용인 미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 31라운드 서울 이랜드와 홈 경기에서 4-2로 승리했다. 유동규의 선제골에 이어 가브리엘의 멀티골이 터졌고, 경기 막판 비티뉴의 쐐기골까지 나오며 시원한 승리를 거뒀다.

경기 초반부터 서울 이랜드의 공격에 고전했다. 그러나 용인 수비진은 차분히 대응했고, 실점 없이 공세를 막아냈다. 전반 23분 분위기가 확 바뀌었다. 가브리엘이 중앙선 부근에서 수비 압박을 이겨낸 뒤 빠르게 전방으로 연결했다. 정확한 타이밍으로 침투한 유동규가 볼을 잡아 골키퍼와 맞섰고 결국 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

선제골이 터지자 용인 선수들의 플레이에 자신감이 붙었다. 서울 이랜드의 공격을 차단한 뒤 시도하는 빠른 역습이 꽤 날카로웠다. 무게중심을 앞쪽에 많이 둔 서울 이랜드는 용인의 역습에 힘겨워했다. 결국 용인의 화력이 불을 뿜었고 4골이나 뽑아내며 승리를 차지했다.

경기 후 믹스트존에서 만난 선제골 주인공 유동규는 "우선 감독님께서 '선 수비, 후 역습'을 많이 활용하자 하셨다. 가브리엘이 볼을 잡았을 때 '아 이건 침투해야겠다' 생각했고, 운 좋게 제 발 밑에 공이 떨어져 과감하게 때렸다. 그게 골로 연결되어 가브리엘에게 고맙다고 전해줬다"라며 골 장면을 설명했다.

가브리엘의 패스도 좋았지만 유동규의 슈팅도 날카로웠다. 각이 다소 없었지만 골키퍼 머리 위로 강력하게 때린 슈팅이 정확하게 꽂혔다. 그는 "훈련할 때 또 골키퍼 코치님께서 많이 알려주셨다. 이럴 땐 골대 상단으로 때리라고 하셨는데 그게 또 생각이 나서 그렇게 찼다"라고 말했다.

4골이나 터진 경기였지만 유동규는 공격진보다 수비진의 활약을 칭찬했다. 그는 "공격력이 살아났지만 저는 한편으로 수비력도 많이 살아났다고 생각한다. 수비수들이 많이 버텨주니까 저희한테 찬스가 올 수 있었다"라고 전했다.

2골을 내주긴 했지만 이날 용인은 서울 이랜드의 매서운 공격을 수차례 막아냈다. 특히 여름에 용인에 합류한 노희동 골키퍼의 선방이 눈부셨다. 동료와 충돌로 공중에서 크게 떨어지며 부상을 당할 뻔하기도 했지만 끝까지 집중력을 잃지 않았다. 유동규는 "희동이 너무 잘하는 선수이고 저희가 훈련할 때도 소통을 엄청 많이 한다. 오늘 경기장에서 그런 부분이 많이 나왔고 앞으로도 잘 맞춰갈 수 있을 것 같다"라고 말했다.

올해 31세로 베테랑에 속하는 유동규는 팀 내에서 선후배 사이의 다리 역할을 한다. 그는 "중간 나이다 보니까 또 형들이 할 수 없는 걸 저희가 해야 한다. 또 후배들도 잘 따라와줘서 팀 분위기를 밝게 하려고 한다"라고 했다. 또 유동규는 1년 내내 훈련장에 가장 먼저 출근하는 선수로 유명하다. 언제나 성실한 모습으로 선후배들의 귀감이 되고 있다.

이제 올 시즌 남은 경기는 단 3경기다. 가장 큰 목표로 잡았던 플레이오프 진출에는 실패했지만, 한 자릿수 순위에 진입하는 게 또 다른 팀 목표이기도 하다. 다음 경기는 1위 수원삼성이다. 유동규는 "전술적으로 지금 많이 좀 보완되고 좋아진 것 같다. 수원은 당연히 강팀이지만 그래도 우선 저희 거를 하다 보면 더 좋은 경기력이 나오지 않을까 생각한다"라고 각오를 밝혔다.