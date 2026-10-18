[GOAL 현장] '1경기 PK 2개 허용' FC서울 김기동 감독의 단호한 대답 "수비적으로 문제 없었다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = FC서울이 난적 김천상무와 승부를 가리지 못하며 우승 확정은 다음 라운드로 연기됐다.





서울은 18일 오후 4시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 32라운드 김천상무와 홈 경기에서 2-2로 비겼다. 클리말라가 멀티골을 폭발했지만 김천에 페널티킥 2회를 내주며 승점 1점에 그쳤다.





서울로선 아쉬운 경기였다. 전후반 각각 한 번씩 리드를 잡았지만 페널티킥 허용이 발목을 잡았다. 전반전엔 김진수가 파울을 내줬고, 후반전엔 로스가 파울을 범했다.





경기 후 공식 기자회견에 나선 김기동 감독은 "승리하지 못해 아쉽다. 우리가 좋은 경기했고 득점해서 승리하면 좋았을텐데 아쉽다. 그래도 페널티킥 두 번이나 줬는데 지지 않아 다행이다. 예전 같았으면 흥분했을 텐데 그래도 잘 마무리했다"라고 평가했다.





페널티킥을 두 번이나 내준 것에 대해 수비적으로 어떤 문제가 있었냐는 질문에는 "수비적으로 문제가 없었다고 생각한다. 문제가 있어서 페널티킥을 준 것은 아니다"라고 잘라 말했다.





서울은 다음 경기에서 우승 확정이 될 수 있다. 김기동 감독은 "오늘 이겼어도 완전하게 100%는 아니었다. 다음 경기가 있으니 그때 홈에서 확정할 수 있도록 준비하겠다"라고 전했다.





멀티골을 폭발한 클리말라의 시즌 MVP 가능성에 대해선 "경기 전에도 말씀드렸다시피 올 시즌 많은 선수들이 좋은 활약을 해주고 있다. 우승 확정하고 나야, 그런 얘기가 나오지 않을까 생각한다"라며 말을 아꼈다.