[GOAL 현장] '韓 축구 에이스' 이강인, 상암에 떴다…AT 마드리드 합류 앞두고 서울-울산전 방문

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 이강인(25)이 아틀레티코 마드리드 합류를 앞두고 서울월드컵경기장을 방문했다.

이강인은 26일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 울산 HD의 하나은행 K리그1 2026 20라운드 맞대결을 찾았다.

축구계 사정에 밝은 관계자에 따르면 이강인은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 국내에 체류하며 서울 클럽 하우스인 GS챔피언스파크에서 개인 훈련을 이어갔다. 이 시기 방한한 아틀레티코 팀 닥터 호세 마리아 비야론 박사에게 간단한 건강 검진을 받은 것으로 알려졌다.

아틀레티코는 25일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 이강인 영입을 발표했다. 계약 기간은 5년이며, 복수의 현지 매체에 의하면 이적료는 기본 3천 500만 유로(약 582억 원)에 옵션 500만 유로(약 83억 원)가 더해진 조건이다.

지난 2023년 여름 RCD 마요르카를 떠나 파리 생제르맹(PSG)에 합류한 지 3년 만의 스페인 무대 복귀다. 이강인은 PSG에서 통산 124경기 16골 16도움을 올렸고, 리그 1·쿠프 드 프랑스·유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 등 메이저 대회에서 우승 트로피를 들어 올리며 구단의 황금기를 함께했다.

이강인은 아틀레티코 이적이 확정된 뒤 사회관계망서비스(SNS)를 통해 PSG에 작별 인사를 전했다. 이강인은 "PSG에서 여정이 끝에 다다른 지금, 가장 먼저 떠오르는 단어는 '감사'다. 내게 신뢰를 보내 준 코치진, 동료 등 구단의 모든 구성원에게 감사를 전한다"고 운을 뗐다.

이어 "우리는 잊을 수 없는 순간을 함께했고, 언제나 자랑스러워할 역사를 써 내려갔다. 나는 PSG를 떠나며 내 일부를 이곳에 남겨 두고 간다. 구단과 구성원 한 사람 한 사람을 영원히 마음속 깊이 간직하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "PSG는 내게 축구 그 이상을 선물해 줬다. 이 도시와 구단은 경기장 안에서뿐 아니라 밖에서도 나를 성장하게 만들었다. 큰 자부심과 수많은 추억을 가슴에 품고 떠난다. 정말 감사하다. 다시 만날 날을 기대하겠다"고 덧붙였다.