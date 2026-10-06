[GOAL 현장] ‘韓 왼쪽 풀백 불합격’ 김태현으로 쏠린 시선...모레노 감독의 선택은 ‘설영우 배제’

[골닷컴, 용인] 반진혁 기자 = 로베르트 모레노 감독은 왼쪽 풀백에 변화를 주지 않았다.

모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기를 치른다.

대한민국은 이번 A매치 기간을 새로운 사령탑 체제에서 시작했다. 모레노 감독이 지휘봉을 잡은 것이다.

모레노 감독은 6경기 계약을 체결했다. 11월까지 지휘봉을 잡는 것이다. 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라에 이어 어느덧 4경기째다.

대표팀 분위기 반전과 함께 모레노 감독의 희망 찬가가 힘을 받기 위해서는 반드시 우즈베키스탄 사냥이 필요하다.

모레노 감독은 오세훈, 손흥민, 이강인, 박진섭, 황희찬, 이재성, 조현택, 김태현, 김태현, 이한범, 조현우를 선발로 내세웠다.

모레노 감독이 왼쪽 풀백을 놓고 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠리기도 했다.

이태석, 조현택이 번갈아 가면서 왼쪽 측면 수비를 책임졌지만, 불합격을 받았다. 변화가 필요하다는 의견이 있었고 김태현이라는 카드가 존재했다.

김태현은 지난 시즌 전북현대의 왼쪽 측면 수비를 책임지면서 K리그1, 코리아컵 우승에 일조했다.

존재감은 이번 시즌도 유효하다. 부상으로 잠시 팀을 이탈하기도 했지만, 복귀 후 활동량, 투지 등에서 장점을 발휘하면서 전북의 왼쪽 측면을 책임지는 중이다.

드디어 모레노 감독은 김태현이라는 카드를 꺼냈다. 하지만, 활용법은 다르다. 왼쪽이 아닌 오른쪽에 배치했다.

물론 김태현은 양쪽 측면 수비 모두 소화하고 있기에 변칙 전술은 아니지만, 설영우와 최준을 배제한 후 빈 자리에 채웠다.

설영우와 최준 역시 이번 소집에서 기대 이상의 모습을 보여주지 못했다는 평가를 받았다. 모레노 감독은 오른쪽 측면 변화를 꾀했다. 김태현이 적임자로 나선다.

사진=대한축구협회