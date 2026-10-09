[GOAL 현장] ‘韓 대표팀 대선배’ 황선홍 감독, “바꾸고 털어내고 단단해지는 계기 만들어야”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 최근 대한민국 축구 이슈에 대해 언급했다.

대전하나시티즌은 9일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 31라운드 경기를 치른다.

대전은 최근 5경기 무패로 상승 곡선을 그리고 있다. 전북까지 잡아내면서 분위기를 이어가겠다는 각오다.

황선홍 감독은 “부상 선수들의 복귀가 힘이 됐다. 공격적인 부분을 더 보여주려고 했던 부분도 잘 맞았다”며 최근 상승세의 배경을 언급했따.

이민성 감독이 지휘했던 아시안게임 대표팀은 금메달을 획득하면서 축포를 터트렸지만, 선수들의 경솔한 군 면제 혜택 발언으로 질타를 맞았다.

황선홍 감독은 “성숙했으면 더 좋았을 텐데 아쉽다”고 언급했다.

아시안게임 대표팀 이슈와 함께 로베르트 모레노 감독이 이끄는 A대표팀에서는 내부 불화와 함께 황인범, 김민재, 황희찬의 은퇴설로 시끄러웠다.

이에 대해서는 “바람 잘 날 없을 정도로 이슈가 많았다. 바꾸고 털어내고 인정하고 단단해지는 계기 만들어야 한다. 이대로 갈 수 있겠나?”라며 안타깝게 바라봤다.

사진=한국프로축구연맹