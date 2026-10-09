[GOAL 현장] ‘휴식기 화력 강화 집중’ 정정용 감독, “파이널 서드 지역 득점 높이는 것 중요”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 화력 강화에 집중했다고 밝혔다.

전북현대는 9일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 하나은행 K리그1 2026 31라운드 경기를 치른다.

전북은 4위로 선두권 추격에 박차를 가하는 중이다. 현재 순위 역시 추격이 거센 터라 안심할 수 없는 상황이다.

정정용 감독은 “파이널 서드 지역에서 득점을 높이는 것이 중요하다고 생각했다. 훈련 프로그램에서도 적극적으로 활용했다”며 A매치 휴식기를 어떻게 보냈는지 언급했다.

강상윤, 최우진은 아시안게임 대표팀 차출 후 복귀했지만, 벤치에서 출격 명령을 기다린다.

이에 대해서는 “체력적인 부분을 고려 안 할 수 없었다. 짧지 않은 시간 팀을 떠나 있기도 했다”고 설명했다.

전북이 반드시 승리가 필요한 상황에서 대전은 최근 5경기 무패를 질주하면서 상승 곡선을 그리는 중이다.

정정용 감독은 “대전의 득점력이 올라오는 중이다. 좀 신경을 써야 할 부분이다. 우리가 아쉬운 실점이 많았다. 집중해야 한다”고 경계심을 드러냈다.

사진=한국프로축구연맹