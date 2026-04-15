[GOAL 현장] ‘후이즈 데뷔골+송민규 멀티골’ 서울, 울산 4-1 제압... 10년 징크스 깨뜨렸다

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = FC서울이 호랑이굴에서 울산 HD를 제압했다.

서울은 15일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드서 후이즈, 상대 자책골(벤지), 송민규(2골)의 연속골에 힘입어 말컹이 한 골을 만회한 울산에 4-1 승리를 거뒀다.

이로써 서울은 개막 후 7경기 무패(6승 1무) 승점 19점으로 단독 선두를 질주했다. 이와 함께 2016년 4월 24일 2-1 승리 이후 울산 원정에서 10년(13경기 무승 4무 9패) 만에 승전고를 울리며 징크스를 깨뜨렸다.

반면, 울산(승점13)은 2위를 유지했으나 서울과 격차가 벌어졌다.

홈팀 울산은 4-2-3-1을 꺼냈다. 야고가 원톱에 배치됐고, 이진현-이희균-벤지가 뒤에서 지원 사격했다. 보야니치와 이규성이 중원을 꾸렸고, 조현택-이재익-정승현-최석현이 포백을 형성했다. 조현우가 최후방을 지켰다.

원정팀 서울은 4-4-2로 맞섰다. 후이즈와 손정범이 최전방 공격수로 나섰고, 송민규-바베츠-이승모-정승원이 미드필더로 출격했다. 박수일-로스-야잔-최준이 수비 라인을 구축, 구성윤이 골키퍼 장갑을 꼈다.

초반부터 서울이 경기를 주도했고, 전반 3분 만에 선제골을 뽑아냈다. 손정범이 울산 측면에서 반대편으로 크로스를 올렸다. 페널티박스 안에서 송민규가 아웃프런트로 패스한 볼을 후이즈가 문전 슈팅으로 마무리했다. 6분 송민규의 패스를 받은 이승모가 울산 골라인을 깊게 파고들며 찬 왼발 슈팅이 조현우에게 막혔다.

전반 10분 서울에 행운이 따랐다. 정승원의 코너킥이 울산 벤지의 몸을 맞고 자책골로 연결됐다. 2-0.

연거푸 실점한 울산이 반격했다. 전반 13분 굴절된 볼을 잡은 이진현이 서울 페널티박스 안을 파고들어 날린 슈팅이 수비수에게 걸렸다. 이어진 이진현의 코너킥은 무위에 그쳤다. 15분 스로인 과정에서 굴절된 볼을 야고가 잡아 서울 골키퍼 구성윤을 앞에 두고 슈팅했으나 골라인 통과 직전 박수일이 태클로 걷어냈다. 보야니치의 강력한 중거리 슈팅은 골대를 벗어났다. 16분 이진현의 코너킥을 조현택이 잘라 들어오며 헤딩슛 한 볼이 골문을 비껴 나갔다.

중반 들어 울산이 서울을 몰아쳤다. 전반 25분 이진현 크로스에 이은 이재익의 문전 헤더가 골대를 넘겼다. 서울도 물러서지 않았다. 깔끔한 연계 플레이 과정에서 이승모의 패스를 받은 후이즈의 문전 슈팅이 수비수에게 걸렸다.

전반 30분 서울이 경기 분위기를 완전히 가져왔다. 송민규가 아크에서 드리블 돌파를 시도, 울산 페널티박스 라인에서 절묘한 오른발 감아 차기로 골망을 흔들었다.

일격을 당한 울산이 다시 고삐를 당겼다. 전반 31분 야고의 강력한 왼발 중거리 슈팅이 구성윤에게 막혔다. 이후 야고가 분투했지만, 홀로 서울 수비진을 뚫기는 역부족이었다. 오히려 서울이 안정적으로 경기를 풀어갔다. 42분 송민규의 슈팅 조현우에게 막혔다. 울산은 기회를 만들지 못했다. 서울이 세 골 차로 리드한 채 전반이 끝났다.

후반 시작과 동시에 울산은 벤지 대신 심상민을 투입해 변화를 줬다. 그러나 서울이 주도권을 잡았다. 후반 2분 정승원 크로스에 이은 후이즈의 문전 슈팅이 골대를 넘겼다.

호시탐탐 기회를 엿보던 서울이 또 달아났다. 후반 8분 정승원이 건넨 볼을 잡은 송민규가 울산 문전에서 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

재정비한 울산이 만회골을 노렸다. 후반 12분 야고의 문전 슈팅이 구성윤에게 차단됐다. 16분 말컹, 강상우, 장시영 카드로 승부수를 던졌다. 야고, 이진현, 최석현이 벤치로 물러났다. 서울도 16분 김진수, 문선민, 이한도를 교체로 넣었다. 로스, 송민규, 박수일에게 휴식을 줬다.

울산의 교체가 적중했다. 후반 23분 장시영이 패기 있게 서울 골라인을 깊게 파고들어 땅볼 크로스, 말컹이 왼발로 툭 밀어 넣으며 추격에 불을 지폈다.

울산이 흐름을 탔다. 후반 26분 보야니치가 드리블로 서울 아크를 파고들다가 반칙을 얻었다. 이어진 말컹의 프리킥은 벽을 맞았다.

서울은 후반 27분 후이즈를 빼고 클리말라를 넣었다. 울산은 31분 이민혁으로 중원을 강화, 이희균이 그라운드를 떠났다. 서울은 이승모 대신 황도윤을 투입했다.

울산이 말컹을 활용해 적극적인 공세를 펼쳤지만, 서울의 견고한 수비를 뚫는데 어려움을 겪었다. 서울이 막판 울산 공격에 자물쇠를 채우며 값진 승점 3점을 손에 넣었다.