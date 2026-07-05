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김형중 Alex Kim

[GOAL 현장] '후반전 제로톱 적중' 김기동 감독 "제로톱 쓸 생각은 없었지만 효과 있을 거라 판단"

FC서울
K리그1
FC서울 vs 인천 유나이티드 FC
인천 유나이티드 FC

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = K리그1 선두 FC서울이 경인더비에서 극적인 승리를 거두며 3연승을 달렸다.


서울은 5일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 16라운드 인천유나이티드전에서 1-0으로 승리했다. 전반은 경기가 풀리지 않았지만 후반 들어 점유율을 올렸고 결국 후반 35분 정승원의 결승골이 터지며 승점 3점을 챙겼다. 이로써 서울은 11승 2무 3패, 승점 34점으로 1위를 내달렸다.


경기 후 공식 기자회견에 나선 김기동 감독은 "준비한대로 경기가 안 됐다. 운이 따랐던 경기다. 전반전에 플랜이 나오지 않았고 선수들도 힘들어 했다. 그럼에도 불구하고 후반전에 제로톱을 쓸 생각은 없었지만 공간이 벌어지면 상대를 힘들어할 방법이 그거밖에 없었다. 문선민과 안데르손을 세운 게 상대를 힘들게 했다. 이런 경기에서 승점 3점을 가지고 왔다는 거에 대해 선수들에게 축하한다고 말하고 싶다. 경기를 하다 보면 잘 싸우고도 지고, 어렵지만 승리하는 경우가 있다. 예전 같았으면 이기지 못했을 거다. 안 풀렸지만 승점을 가져오는 것이 중요하다. 많은 팬들이 오셔서 응원 보내주신 게 정승원의 악착같은 모습을 이끌어주셨다. 일주일 공백이 다행이다. 잘 준비해서 강원전 잘 준비하겠다"라고 말했다.

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서울이 승리한 반면, 울산HD는 광주FC 원정에서 비기며 승점 차가 8점으로 벌어졌다. 어느 정도 벌려 놓아야 우승에 가까워질 것 같냐는 질문에 "그런 생각을 해본 적이 없다. 승점을 10점 차 이상 벌려야지 이런 게 아니라 한 경기, 한 경기를 해놓고 다른 팀 상황을 보는 거다. 오늘도 이기고 나니깐 울산이 비겼다"라고 답했다.


잘 풀리지 않은 전반전 후 선수들에게 해준 말에 대해선 "상대가 수비하는 방식에 대해서 4-4-2 형태로 할 거고 제르소가 내려서며 할 거라 예상했다. 우리가 자꾸 나와서 볼을 받다 보니, 그리고 중앙수비수가 미리 볼을 뿌리다 보니 우리가 잘 잡지 못했다. 포지션적으로 위치를 잡아줬다. 상대가 수비하는 형태로 돌파구를 못 찾았던 거 같다"라고 전했다.


결승골 주인공 정승원에 대해선 "사실 승원이가 훈련을 하며 몸이 최고로 좋았는데 고민을 많이 했다. 다른 선수들이 컨디션이 떨어진 게 있어서 후반에 넣을까도 하다가 전반부터 넣었다. 승원이가 앞쪽에서 그렇게 악착같이 하는 건 다른 선수들에게도 느끼는 바가 있을 것이다"라고 했다. 이어 상의 탈의 세레머니로 경고를 받은 것이 아쉽지 않냐는 질문에는 "한 번 정도는 괜찮을거 같다"라며 웃었다.


월드컵에 다녀온 야잔은 이날 풀타임 활약했다. 김기동 감독은 "고맙게 생각하는 게 전반 끝나고 어지러움이 있다고 말했다. 상당히 걱정을 했었는데 괜찮다고 해서 내보냈다. 야잔 없었으면 페리어 잡기가 어려웠을 거다. 잘 잡아줬다. 진수, 로스, 야잔, 최준의 수비 라인 모두 잘해줬다"라고 평가했다.


7월에 서울은 4번의 홈 경기가 있다. 1위 유지에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 그는 "어려운 문제다. 1위를 달리며 감독을 계속한 적은 없다. 중위권에 있으며 위를 보며 달려가면 더 나을 거다. 1위를 달리면 가슴 졸이는 경우가 있다. 저는 그렇지만 선수들은 그러지 않을 거라 본다. 선수 때 잘 나가면 자신감이 있었다. 가슴 졸이는 건 감독만 하면 될 거 같다"라고 말했다.


다음 상대는 강원이다. 현재 울산과 승점 동률로 3위에 올라있다. 김기동 감독은 "1라운드 로빈에서 만났을 때 상당히 하이 프레싱을 하며 빨리 나왔다. 로스가 '하나를 제치면 또 있고, 또 제치면 또 있다'라고 하더라. 전북전에서는 조금 물러섰지만 그런 형태가 유지된다. 컨셉은 확실하다. 물러서지 않고 앞으로 나온다. 생각했던 게 잘 맞아들어가면 아마 강원도 힘들지 않을까 그렇게 생각한다"라고 전했다.


감독이 공석인 대표팀에 대한 이야기도 나왔다. 대표팀 감독이 목표냐는 질문에 "대표팀이란 게 제가 하고 싶다고 하는 게 아니다. 현장에서 좋은 결과를 내도 못 갈 수 있는 게 대표팀 감독이다. 여기서 성과를 내고 다른 데에서도 성과를 내면 언젠가 기회가 오지 않을까. 기회가 오면 도전해볼 생각도 있다"라고 답했다.

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