[GOAL 현장] “황인범 대표팀 은퇴하나요?”·“아니요” 불타오른 은퇴설 일단은 ‘손사래’

[골닷컴, 용인] 반진혁 기자 = 황인범이 은퇴설에 대해 손사래를 쳤다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 치러지는 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기에서 2-0으로 승리했다.

대한민국은 9, 10월 A매치를 마쳤다. 모레노 감독 체제에서 4경기 2승 1무 1패의 성적으로 신고식을 치렀다.

선수들의 인터뷰를 기다리던 중 충격적인 소식이 전해졌다. 중앙일보에 따르면 황인범을 비롯한 김민재, 황희찬이 경기 후 라커룸에서 대표팀 은퇴의 뜻을 밝혔다는 것이다.

“바뀌는 게 없어서”라는 부분이 황인범, 김민재, 황희찬이 대표팀 은퇴를 선언한 이유라는 전언이다.

이날 분위기도 남달랐다. 황인범, 김민재, 황희찬은 경기 후 경기장을 누비면서 끌어안고 사진을 찍는 등 평소와 다른 기류가 감지됐다.

황인범은 베네수엘라와의 경기 후 “몸도 마음도 힘들다. 대한민국 축구가 발전됐으면 좋겠는데, 잘 안 되는 중이다. 일단 도움을 주실 분이 안 계신다. 회장님도 안 계시고, 감독님도 임시다 보니 미래가 어떻게 될지 모르는 상황이다”며 의미심장한 발언을 꺼내기도 했다.

황인범은 우즈베키스탄과의 경기가 끝난 후 뒤늦게 취재진 인터뷰에 응했고 “승리로 마무리해서 기분이 좋다”며 말문을 열었다.

그러면서 “선수로서 생각이 많다. 잔부상 등 몸 상태도 예전 같지 않다. 100%로 임하지 못하는 모습이 너무 속상하다”며 은퇴설에 대해 입을 열었다.

이어 “월드컵부터 우리가 원했던 결과들을 얻지 못하고 좋지 않은 모습들을 보여줬다. 4년이라는 시간을 모두 함께 잘 준비했는데 너무 아쉽고 죄송한 마음이 컸다. 거기에서 따라오는 책임감이 너무 컸다”며 눈시울을 붉히기도 했다.

은퇴설이 붉어진 상황에서 명확한 답변이 필요했다. “11월 A매치에서도 뛰는 모습을 볼 수 있는 건가?”라는 질문에는 “그건 감독님이 선택할 문제라고 생각한다”며 말을 아꼈다.

황인범은 인터뷰가 끝난 후 경기장을 빠져나가지 않고 라커룸으로 복귀해 김민재, 황희찬과 깊은 대화를 나눈 것으로 알려졌다.

대한축구협회 관계자는 “사실 무근”이라면서 은퇴설을 일축했지만, 더 정확한 대답이 필요했다.

김민재와 황희찬은 늦은 시간까지 대화한 후 경기장을 빠져나가면서 대답을 안 했고, 황인범은 “대표팀 은퇴하는 것이냐”는 질문에 “아니, 아니요”라는 대답을 내놓았다.

대표팀 은퇴설에 대해서는 일단 손사래를 친 것이다.

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