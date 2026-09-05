[GOAL 현장] ‘포항 득점력 최하위 수준’ 박태하 감독, “처참하다...데이터 공유로 경각심 부여”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 박태하 감독이 득점력 부족에 혀를 내둘렀다.

포항스틸러스는 5일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 27라운드 경기를 치른다.

포항은 6위로 거센 추격을 받고 있다. 반대로 1~2경기 결과에 따라 순위를 4위권까지 끌어올릴 수 있는 상황이다.

박태하 감독은 경기 전 “안정감은 조금씩 생기는 중이다”며 최근 경기력을 평가했다.

포항이 상대하는 전북은 전력 공백이 심하다. 강상윤, 김진규 등 핵심 선수가 뛸 수 없는 상황이다.

이에 대해서는 “전북의 명단이 달라졌다고 해도 우리의 계획을 바꿀 수는 없다. 대체할 수 있는 선수와 가지고 있는 무기가 많다”며 경계심을 늦추지 않았다.

포항은 이번 시즌 득점력이 최하위 수준이다. 26경기에서 고작 24골만 기록했다. 김천상무와 함께 최소 기록 2위다.

박태하 감독은 “득점력이 처참하다. 선수들과 데이터 공유하면서 경각심 부여했다”고 한숨을 내쉬었다.

끝으로 “선제 득점이 관건이다. 그렇게 되면 상대는 급해진다. 우리가 먼저 실점한다면 역습 공간을 내줄 수 있고 반대 상황에서는 전방 압박으로 공간이 생겨 후반전 승부를 볼 수 있다”고 승부처를 언급했다.

사진=한국프로축구연맹