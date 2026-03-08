[GOAL 현장] '페트로프 데뷔 멀티골' 화성, 김해에 2-0 승리…홈 개막전서 시즌 첫 승 신고

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = '프로 1년 선배' 화성FC가 '신생팀' 김해FC2008에 한수 가르쳤다.

화성은 8일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열린 김해와 하나은행 K리그2 2026 2라운드 홈 개막전에서 페트로프의 데뷔 멀티골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

차두리 화성 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김승건이 골문을 지켰고, 조동재-장민준-보이노비치-박준서가 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 데메트리우스-이종성-전성진-김대환이 자리했고, 최전방에 플라나-페트로프가 포진했다.

이에 맞서는 손현준 김해 감독도 4-4-2 포메이션으로 응수했다. 최필수가 골키퍼 장갑을 착용했고, 이유찬-윤병권-차준영-여재율이 수비라인을 구성했다. 미드필드진에 김경수-표건희-문승민-이승재가 위치했고, 최전방에 베카-마이사 폴이 배치됐다.

전반 초반 양 팀은 역습을 거듭하며 치열한 공방전을 벌였다. 포문을 연 팀은 화성이었다. 전반 17분 김대환이 플라나와 2대 1 패스를 주고받은 뒤 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 페트로프가 오른발로 마무리하며 골망을 갈랐다.

페트로프의 발끝이 계속해서 불을 뿜었다. 전반 23분 중원에서 볼을 탈취한 데메트리우스가 오른쪽 측면으로 쇄도하는 플라나에게 벌려줬고, 반대편을 바라보고 연결한 크로스가 페트로프의 오른발에 걸렸으나 최필수의 선방에 막혔다.

김해 역시 조금씩 기회를 만들어 가기 시작했다. 전반 40분 프리킥 혼전 상황에서 마이사 폴이 시도한 오른발 오버헤드킥이 김승건의 정면으로 향했다. 전반 44분 마이사 폴의 박스 안 왼발 슛은 정확히 임팩트가 되지 않으며 김승건의 품에 안겼다.

후반 시작 전 김경수 대신 브루노 코스타를 투입한 김해가 공격의 고삐를 조였다. 후반 4분 브루노 코스타의 프리킥에 이은 베카의 문전 프리 헤더가 김승건의 선방에 막혔다. 후반 10분 문승민의 아크 정면 기습적인 오른발 중거리 슛은 다시 한번 김승건이 막아냈다.

화성은 후반 15분 장민준, 조동재, 데메트리우스 대신 함선우, 정용희, 제갈재민을 투입하며 공수에 걸친 변화를 꾀했다. 정확히 5분 뒤 차두리 감독의 용병술이 적중했다. 정용희가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 페트로프가 오른발 슛으로 연결하며 멀티골을 완성했다.

김해는 실점 직후 문승민 대신 이래준을 투입하며 공격진 숫자를 늘렸으나 좀처럼 화성 진영에 접근하지 못했고, 오히려 화성이 여러 차례 추가 득점 기회를 노렸다. 경기는 후반 막바지 들어 소강상태에 접어들었고, 끝까지 점수 차를 지켜낸 화성이 올 시즌 첫 승을 신고했다.