[GOAL 현장] '패장' 이정효 감독의 단호함... "압박감 이겨내지 못하면 수원삼성 선수 자격 없다"

[골닷컴, 수원] 김형중 기자 = 수원삼성이 올 시즌 첫 3실점을 내주며 수원 더비에서 패하고 말았다.





수원은 3일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 10라운드 수원FC와 원정 경기에서 1-3으로 역전패 당했다. 전반전 고승범의 선제골로 앞서갔지만 후반전 하정우에게 멀티골과 최기윤에게 결승골을 헌납하며 무너졌다.





수원은 후반전 수원FC의 빠른 역습에 고전했다. 하정우의 득점은 두 골 모두 상대 볼을 빼낸 뒤 빠르게 공격해 뽑아낸 득점이었다. 홍정호와 고종현의 센터백 조합으로 나선 수원 수비진은 상대 빠른 선수들에게 속수무책으로 당했다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 이정효 감독은 "수원FC가 이길 만한 경기를 했다. 축구는 전반만 하는 게 아니라 후반에도 하는 거다. 에너지 레벨을 유지했어야 한다. 그런 부분에서 수원FC에 밀렸다. 우리는 챔피언이 아니다. 도전자다. 그런 멘탈로 도전해야 하는 경기였다. 어웨이임에도 불구하고 많은 팬들이 오셔서 선수들에게 에너지를 넣어주시는데 그거에 보답을 못하는 거 같아서 감독으로서 책임감을 느낀다. 다음 경기 잘 준비하겠다"라고 총평했다.





수원 선수들은 동점골 이후 압박감을 느꼈는지 실수가 계속 나왔다. 이정효 감독은 "프로선수라면 그 부담을 느껴야 한다. 수원삼성 선수들이라면 핑계는 필요없다. 경기장 안에서 우리가 할 수 있는 걸 최대한 해야 한다. 오늘처럼 지면 그 또한 받아들이고 이겨내야 한다. 그런 부담감을 못 이겨내며 수원삼성에 있을 자격이 없다. 이겨내야 하는 프로 선수들이다. 핑계는 없다. 수원FC가 이길 만한 경기를 했다"라고 말했다.





후반전 에너지가 떨어진 이유로는 "조급한 마음이 있지 않았나, 추가골이 나오지 않았기 때문에 조급한 마음이 멘탈적으로 도움이 되지 않았다"라고 분석했다.





전반전 추가골이 나오지 않은 게 화근이었다. 그는 "이 정도 찬스에서 골이 안 나오면 더 많은 찬스를 만들 방법을 강구해야 한다고 생각한다"라고 말했다.





실점이 많아진 원인에 대해선 "고민이다. 실점 이후에 무승부를 하면 안된다는 압박이 있는데 그건 다 핑계다. 어떠한 변명도 필요치 않은 상황이다. 받아들이고 이겨내야 하는 것밖에 방법이 없다. 단순히 챔피언결정전 하는 것이 아니라 저희 목표인 매 경기 승리 원하는 팀이기 때문에 작은 것에 흔들리는 부분에 있어선 마치 무승부가 지고 있는 경기하는 것 같다. 선수들과 이야기 해서 극복하갰다.





상대 역습에 당했다. 이유에 대해 그는 "계속 고민하고 있다. 저희 경기가 원하는 방향으로 흘러가지 않을 때 많이 흔들리는 경우가 있는데 감독인 저부터 책임 갖고 선수들과 미팅하면서 훈련하면서 방법을 찾아보겠다"라고 답했다.





고승범의 첫 골이 코너킥 상황에서 완벽히 준비한대로 구현되며 성공됐다. 하지만 이정효 감독은 단호했다. 그는 "의미 없다고 생각한다. 팀원들이 준비했고 마철준 수석코치가 세트피스 준비하는데 잘 준비했고 선수들도 잘 했다. 다만 패했기 때문에 의미 부여할 필요 없다. 이 골이 결승골이 됐다면 고승범과 마철준 코치의 노고가 있었을텐데 모든 건 결과 받아들이고 다음 경기 잘 회복해서 주말 홈 경기 대구전 잘 준비해야 할 것 같다.